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Генпрокуратура: акции 31 января незаконны и будут расцениваться как массовые беспорядки и экстремизм

22:25 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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В надзорном ведомстве также сообщили, что потребовали от Роскомнадзора заблокировать доступ к интернет-сайтам с призывами к проведению несогласованных акций 30 и 31 января.

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Агрессивное поведение на митинге может привести к уголовному делу

В Генпрокуратуре предупредили, что провокационные и насильственные действия участников несогласованных акций, планируемых на выходных, могут быть квалифицированы по статье УК о массовых беспорядках.

"В случае, если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации", - заявили в Генпрокуратуре 29 января.

Кроме того, заявили в надзорном ведомстве, "вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

В Генпрокуратуре сообщили, что указанные предостережения выносятся после того, как прокурорами в интернете были выявлены призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях 30 и 31 января.

В надзорном ведомстве также сообщили, что  Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к интернет-сайтам с призывами к проведению несогласованных акций 30 и 31 января.

"Генеральной прокуратурой РФ внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "в связи с распространением в соцсетях призывов к участию 30 и 31 января в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с нарушением закона, в целях предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков прокуратурой Москвы вынесены предостережения руководителям российских и иностранных интернет-компаний о недопустимости противоправных действий".

Агрессивное поведение на митинге может привести к уголовному делу Генпрокуратура Роскомнадзор
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От редакции

Нет ли обратного эффекта от таких запретов и мер?

Аноним, 29 января 2021 22:35
А разрешить людям изьявить волю что никак нельзя,место определить,время,или недостойны люди того,или причины есть?Озвучте,проявите вежливость.
yuri, 29 января 2021 23:01
В заголовке дана неточная информация, то ли случайно то ли специально. Идет запугивание граждан имеющих конституционные права на мирные шествия и демонстрации. Но кого из Кремля это волнует.

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