Генпрокуратура: акции 31 января незаконны и будут расцениваться как массовые беспорядки и экстремизм

В надзорном ведомстве также сообщили, что потребовали от Роскомнадзора заблокировать доступ к интернет-сайтам с призывами к проведению несогласованных акций 30 и 31 января.

Агрессивное поведение на митинге может привести к уголовному делу

В Генпрокуратуре предупредили, что провокационные и насильственные действия участников несогласованных акций, планируемых на выходных, могут быть квалифицированы по статье УК о массовых беспорядках.

"В случае, если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации", - заявили в Генпрокуратуре 29 января.

Кроме того, заявили в надзорном ведомстве, "вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

В Генпрокуратуре сообщили, что указанные предостережения выносятся после того, как прокурорами в интернете были выявлены призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях 30 и 31 января.

В надзорном ведомстве также сообщили, что Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к интернет-сайтам с призывами к проведению несогласованных акций 30 и 31 января.

"Генеральной прокуратурой РФ внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "в связи с распространением в соцсетях призывов к участию 30 и 31 января в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с нарушением закона, в целях предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков прокуратурой Москвы вынесены предостережения руководителям российских и иностранных интернет-компаний о недопустимости противоправных действий".