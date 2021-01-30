16 лет свадьбы как называется

Топаз — камень мудрости, добра и покоя

16 годовщину со дня свадьбы называют топазовой. В странах постсоветского пространства дата не слишком распространенная. Поэтому портал Свадьбаголик.ru собрал полезные факты, которые познакомят вас с праздником и объяснят, какие подарки на него принято вручать.

Отдельное имя 16 годовщина свадьбы получила в Германии по названию полудрагоценного камня. Кстати, украшения с топазом станут отличным подарком супругам на 16 лет со свадьбы. Согласно многочисленным поверьям, прочный топаз считается оберегом семейного счастья, отгоняет сомнения и страхи, а также помогает принимать верные решения. Полудрагоценный минерал обладает множеством оттенков – от винно-желтого до насыщенного розового. Но цветом топазовой свадьбы считается камень голубого цвета, который называют символом нежности и чистоты. Любопытно, что топазовой называют не только годовщину свадьбы 16 лет, но и годовщину 44 года.

Почему 16-я годовщина не слишком распространенная

В странах постсоветского пространства топазовая свадьба отмечается не часто. Среди ряда причин выделяют две основные. Первая – это традиция отмечать круглые даты. А вторая – суеверие, согласно которому пышное празднование 16-й годовщины свадьбы может негативно повлиять на дальнейшую семейную жизнь. При желании любое суеверие можно обойти. Скажем, устроить не грандиозное застолье, а тихий и спокойный, под стать надежным отношениям, праздник. Ведь с момента заключения брака отношения супругов стали надежными и крепкими, муж и жена научились находить компромисс в отношениях, эмоциональные решения сменились спокойными и взвешенными.

Как отметить 16-ю годовщину со дня свадьбы

Если вы все-таки решили отметить 16 лет со свадьбы, свадебный портал www.svadbagolik.ru рад предложить вам несколько способов отпраздновать годовщину:

Большой компанией. К примеру, устроить пышное торжество, практически, повторяющее свадьбу 16 лет назад. По-семейному. Собрать самых родных и близких в небольшом уютном ресторане либо выехать на природу. Для двоих. Провести знаковую дату в компании друг друга. Это может быть романтическое свидание или небольшое путешествие. Либо экстремальное развлечение, скажем, прыжок с парашютом, о котором супруги давно мечтали.

Предлагаем также вашему вниманию и несколько особенно символичных вариантов празднования:

Романтичный. Вспомнить свадебные клятвы, которые супруги давали друг другу в день бракосочетания. Не страшно, если дословно воспроизвести не получится.

Памятный. Устроить свидание в месте, где муж и жена впервые встретились.

Посадить дерево. Считается, что на топазовую свадьбу (как на годовщину 16 лет, так и на 44 года) муж и жена должны посадить дерево, как подарок друг другу: классический символ крепкого и надежного союза.

Что дарить на топазовую свадьбу супругам

Главным вариантом подарка выступают изделия, инкрустированные топазом. Это могут быть ювелирные украшения: серьги и браслеты, кольца и перстни, броши и запонки, подвески или булавки. Или же аксессуары: зажигалки, фляги, антикварные предметы. При этом наличие камня в подарке вовсе не обязательный пункт. Отсылкой к тематике может послужить цвет. К примеру, любимые цветы супруги. Если они не встречаются в природе в топазовых оттенках, можно обыграть подходящим цветом в лентах, перевязывающих букет и даже емкости, если растение горшечное.

Что касается подарка мужу, топазовую тематику можно выразить цветом упаковки, в которую будет завернут подарок. А подарить можно предметы, связанные с увлечениями супруга: аксессуары для рыбалки, охоты или моделирования, любимые книги, диски и даже пластинки.

Что дарить супругам, если вы гость

Гости не обязаны выбирать подарок на топазовую свадьбу исключительно по наличию в его составе одноименного камня. Подходящим знаком внимания станут:

Стеклянные изделия. Это могут быть как наборы посуды, так и изящные чайные и кофейные сервизы. А также наборы бокалов или стаканов. В качестве подарка они подходят не только для стеклянной свадьбы (15 лет свадьбы).

Предметы быта. Такие как постельное белье, наборы полотенец и даже банных халатов.

Картины и предметы искусства.

Перечисленные варианты могут быть как в цветах топазового брака, так и в любых других оттенках, не привязанных к годовщине 16 лет. В качестве знака внимания подойдут и подарки, не связанные со свадебной датой, но полезные. В список подарков можно включить бытовую технику, сертификаты на покупки, услуги и развлечения.

Важно помнить, что стоимость презента – не определяющий фактор. Не стоит списывать со счетов не дорогие, но символичные и необычные идеи. Такие как:

Именные дипломы, созданные специально под каждого из супругов.

Медали а-ля «за терпение», «за стойкость».

Фотоколлажи, снимки которых фиксируют важные и трогательные моменты из жизни юбиляров. Такой фотоколлаж станет прекрасным подарком родителям на годовщину свадьбы.

Важная составляющая любого подарка – поздравление, с которым вы будете его вручать. Не стоит ориентироваться только на масштабные стихотворения, которыми пестрит интернет. Искреннее пожелание, пусть даже краткое и в прозе, прозвучит намного лучше.