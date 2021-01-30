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3 знаменитости, которым поставили диагноз «шизофрения»

03:04 30.01.2021 Фото: Кадры из фильмов
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Судьба талантливых людей порой оказывается трагичной. Так случилось с известными актерами, которые в расцвете сил начали страдать от страшной тяжелой болезни.

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Екатерина Савинова,Юрий Каморный,Валентина Караваева

ЕКАТЕРИНА САВИНОВА

Советская актриса, которая потрясающе исполнила роль Фроси в фильме «Приходите завтра», на определенном этапе жизни подверглась этому заболеванию. Красивая девушка отказала режиссеру Ивану Пырьеву, что сказалось на ее карьере, ей перестали давать серьезные роли. Спас положение ее муж, режиссер Евгений Ташков, специально для нее придумавший культовую роль Фроси.

Уже во время репетиций и съемок картины «Приходите завтра» Екатерина жаловалась на плохое самочувствие. Чтобы выявить причину, она прошла обследование, но медики ничего не обнаружили. Любящий супруг стал замечать странности в поведении жены. Ей хотелось побыть в одиночестве, а после начали мерещиться голоса.

В ходе повторного обследования врачи поставили актрисе диагноз «бруцеллез», объяснив, что она заразилась, выпив необработанное парное молоко. Далее у женщины развивалась шизофрения.

У артистки начались проблемы с памятью, она преставала узнавать людей. Лечение не давало положительных результатов. Однажды Савинова сбежала от сиделки, отправилась в квартиру к сестре и наложила на себя руки.

ЮРИЙ КАМОРНЫЙ

Актер с яркой внешностью пользовался популярностью среди представительниц прекрасного пола и любил выпить. К работе он относился серьезно и не употреблял алкоголь во время съемок, но в перерывах расслаблялся.

Одна из знакомых артиста рассказывала, что он начал себя странно вести после съемок фильма «Игра без козырей». Ему казалось, что девушку хотят выкрасть, поэтому он не отпускал ее от себя. Позже он стал проявлять агрессию.

Каморный погиб при трагических обстоятельствах. Он стал угрожать ножом девушке, соседи, услышав крики, вызвали милицию. Договориться стражам порядка с мужчиной не удалось. Он погиб от пулевых ранений.

ВАЛЕНТИНА КАРАВАЕВА

Актриса известна по фильмам «Машенька», «Небо Москвы». Ее карьеру перечеркнуло ДТП, в ходе которого пострадало лицо. Девушка замкнулась в себе и практически не выходила из квартиры. Артистку обнаружили, когда стражи порядка вскрыли ее квартиру, так как она затопила соседей. Валентину обнаружили мертвой, в комнате была оборудована самодельная съемочная площадка. Оказывается, женщина до самой смерти снимала себя на пленку.

Источник: kleo.ru

диагноз знаменитости шизофрения Екатерина Савинова Юрий Каморный Валентина Караваева
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