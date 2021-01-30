Куда пропала Марина Хлебникова и как сейчас выглядит суперзвезда 90-х?

Марина Хлебникова

Суперзвезда 90-х Марина Хлебникова на какое-то время пропала с телеэкранов. Верные поклонники переживали за своего кумира до тех пор, пока Хлебникова после огромного перерыва не появилась на передаче «Пусть говорят». Оказалось, звезда изменилась до неузнаваемости.

Певица получила образование в Гнесинском училище, где ее преподавателями были Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и Александр Градский. Неудивительно, что потом и сама Хлебникова стала звездой. Будучи студенткой, певица попалась на глаза Бари Алибасову, который оценил ее талант. Так Марина стала солисткой сначала группы «Интеграл», а затем и «На-На».

Марина Хлебникова прославилась благодаря своему хиту «Чашка кофею». Артистка несколько раз становилась лауреатом престижных музыкальных конкурсов. В последнем десятилетии 20-го века Марина Хлебникова блистала на сцене, выступая со своими концертами. Когда популярность певицы начала спадать, она переквалифицировалась в радиоведущую. Последний студийный альбом звезды вышел в 2005-ом году.

На какое-то время звезда пропала с экранов, но недавно вновь стала появляться в качестве звездой гостьи в различных программах. Когда Хлебникова посетила передачу «Пусть говорят», зрители были ошеломлены. Артистка сильно изменилась: слишком похудела, сделала короткую стрижку, а под глазами у нее появились синяки. Тогда зрители решили, что Марина злоупотребляет алкоголем. Эту версию поддержал и певец Шура, с которым артистка дружила.

Сама звезда пояснила, что ее плачевный внешний вид – это результат болезни и плохого грима. Хлебникова рассказала, что какое-то время она тяжело болела, но свой диагноз так и не назвала. Именно из-за этой загадочной болезни певице пришлось покинуть сцену.

Сейчас артистка сделала себе пластику, чтобы подправить внешний вид, испорченный болезнью. Правда, фанатам результаты работы пластического хирурга также не понравились. Артистка с радостью дает интервью, но о своей музыкальной деятельности пока молчит.

Источник: kleo.ru