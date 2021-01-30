Ваш аккаунт взломали мошенники: Чем это грозит и что делать, рассказали в МВД

На взломанной странице, например, размещается информация о какой-либо вымышленной трагедии, а также фотоизображение банковской карты реального владельца аккаунта. И начался сбор денег.

Увидев сообщения о просьбе помочь деньгами—не спешите отзываться, возможно аккаунтом завладели мошенники

Одним из распространенных способов мошенничества посредством сети Интернет остается взлом аккаунта в социальной сети с последующим сбором денег, например, под предлогом одолжить некоторую сумму (сообщения с такой просьбой рассылаются пользователям из списка друзей). Об этом предупредили в управлении МВД по Новосибирской области.

Также существует другая мошенническая схема — на взломанной странице размещается информация о какой-либо вымышленной трагедии, произошедшей с владельцем аккаунта (смерть или тяжелое заболевание близкого родственника, автокатастрофа и т.д.), а также фотоизображение банковской карты, на которой в качестве держателя карты указаны фамилия и имя реального владельца аккаунта. Данное изображение является фотомонтажом, при этом указан номер банковской карты, подконтрольной злоумышленникам.

Примеры преступлений, совершенный в социальных сетях:

В ГУ МВД России по Новосибирской области поступило заявление гражданки, которая, увидев на странице своего знакомого в социальной сети Instagram сообщение о тяжелом состоянии здоровья его близкого родственника и необходимости большой суммы денег для оплаты операции, перевела денежные средства в сумме 5000 рублей на банковскую карту, изображение которой было также размещено на указанной странице. Позже, знакомый рассказал заявительнице, о том, что его страница была «взломана» неизвестными лицами, которыми размещено сообщение с просьбой о помощи.

18.04.2020 в ГУ МВД России по Новосибирской области поступило заявление гр. К, который сообщил, что его учетная запись в социальной сети «Вконтакте» была «взломана», в результате чего знакомым были направлены сообщения с просьбой одолжить денежные средства в сумме 10 000 рублей, на которую откликнулись несколько человек. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

Как не стать жертвой обмана

1.При поступлении описанным способом просьбы о переводе денежных средств, следует предложить собеседнику перезвонить Вам, чтобы убедиться, что просьба исходит именно от знакомого, а не от третьих лиц. При невозможности связаться следует задать несколько вопросов, которые помогут удостовериться в личности собеседника.

2.При переводе денежных средств по указанному в сообщении номеру карты обязательно следует обратить внимание на имя и отчество получателя платежа (они отображаются у большинства банков в онлайн-кабинете).