Xiaomi выпустит бюджетный смартфон для геймеров

По словам топ-менеджера компании Вейбина, в 2021 году Redmi намерена сосредоточиться на киберспорте.

Дочерняя компания Xiaomi Redmi запланировала выход смартфона для геймеров

Дочерняя компания Xiaomi Redmi запланировала выход смартфона для геймеров. Об этом топ-менеджер компании Лу Вейбин (Lu Weibing) заявил в своем аккаунте на Weibo.

По словам Вейбина, в 2021 году Redmi намерена сосредоточиться на киберспорте. Поэтому компания выпустит флагманский смартфон, ориентированный специально на геймеров. Руководитель Redmi заметил, что это будет первый подобный девайс в линейке бренда. «Мы готовы подарить фанатам киберспорта игровой опыт по цене, от которой невозможно отказаться», — заметил Вейбин, тем самым намекнув на дешевизну аппарата.

Представитель компании не раскрыл характеристик будущего устройства, однако отметил, что новый девайс выйдет с флагманским чипом Dimensity 1200. Процессор от тайваньской компании MediaTek выполнен по шестинанометровому техпроцессу, состоит из восьми ядер Cortex-A78 и Cortex-A55, имеет девятиядерный графический ускоритель Mali-G77. Чип поддерживает 5G и работу с нейросетями.

Материнская компания Redmi Xiaomi специализируется, в том числе, на выпуске геймерских смартфонов. В марте 2020 года китайская корпорация выпустила последний на данный момент флагман для геймеров. Модель Black Shark 3 Pro имеет 7,1-дюймовый AMOLED-дисплей, чип Snapdragon 865, до 12 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру разрешением 64, 13 и 5 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов.

Источник: lenta.ru