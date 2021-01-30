Приметы о посуде: Что нужно знать, чтобы не навлечь на себя и семью беду

Огромное количество народных примет связано с посудой. Если вы будете помнить о них, то вам гораздо проще будет достигнуть семейного счастья и гармонии, ведь большинство из этих примет связано именно с семьей.
С посудой связано как множество хороших, так и несколько плохих примет.
Нельзя держать дома разбитую и треснувшую посуду. Это самая важная примета, о которой знает большинство хозяек. Если откололась ручка у чашки или треснула тарелка, лучше от них избавиться как можно скорее. Если держать такую посуду в доме, начнутся ссоры.
То же самое касается и гнутых столовых приборов — ложек, ножей и вилок. Если какой-то из приборов погнулся, стоит выбросить его.
Не оставляйте чужих тарелок дома. Иногда бывает так, что родственники или друзья приносят вам угощения. Если не отдавать посуду обратно в тот же день, это может навлечь неприятности на семью.
Эксперты советуют не есть из одной тарелки с кем бы то ни было. Вы можете из-за этого поссориться из-за этого в скором времени.
Мыть посуду стоит только у себя дома. Даже если у вас благие намерения, не стоит мыть посуду у друзей или родителей. Это принесет проблем и вам, и тем, у кого вы гостите. С другой стороны, если посуду у вас дома захочет помыть свободная девушка или мужчина, позвольте им это сделать. Считается, что так человек быстрее обретет счастье в любви.
Разбить что-то в свой день рождения — к большому счастью. В остальные дни случайно разбить тарелку или чашку — тоже к добру, к успехам.
Мойте грязную посуду как можно скорее, если только вы не закончили застолье глубокой ночью. Не оставляйте грязную посуду в раковине, так как это приносит болезни и негативную энергию в дом.
Если вам подарили посуду, немедленно сполосните ее. Ни в коем случае не кладите ее к старой посуде, пока не помоете. Если этого не сделать, в ближайшее время вас могут настигнуть проблемы в делах.
Когда вы сами дарите посуду, не дарите ее пустой. На ней обязательно что-то должно быть. Не нужно что-то готовить специально: вы можете просто положить шоколадку в тарелку или насыпать конфет в кружку.
Мыть посуду рано утром — очень хорошо. Это сулит большой достаток и удачу в финансовой сфере в целом.
Разбитая посуда в спальне — к проблемам в любви. Следите в ближайшее время за тем, что вы делаете и говорите. Не провоцируйте вторую половинку на негатив.
Разбитый чайник — хорошая примета. Очень скоро вы встретитесь с кем-то очень важным и интересным.
Ножи, вилки и ложки дарить не стоит. Так вы сеете раздор в чужой семье, а также можете поругаться с этими людьми сами.
Если вам подарили чашку, стоит ждать проблем в любви.
На новоселье старайтесь дарить близким людям новый сервиз или хотя бы набор разных тарелок: глубоких, маленьких, больших и так далее. Так у ваших друзей или родственников будет много счастья.
Воровать посуду — к большой беде. Скорее всего, вас будут ожидать большие проблемы на работе и в бизнесе.
Если посуда бьется слишком часто, это указывает на то, что в доме много негативной энергии.
Разбить тарелку в первый день совместной жизни или в первый день после свадьбы— дурная примета. Если это случилось, нужно быть внимательнее к чувствам близкого человека.
Если вам важна стабильность и счастье в семье, обязательно ознакомьтесь с народными приметами о ссорах. Постарайтесь запомнить хотя бы часть этих примет, чтобы обходить стороной неприятности.
Источник: dailyhoro.ru