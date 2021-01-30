29.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Disney заблокировал классические мультфильмы из-за расовых стереотипов

01:00 30.01.2021 Фото: pxhere.com, wikimedia.org
0

Классические мультфильмы американской студии Disney "Дамбо" (Dumbo, 1941), "Питер Пен" (Peter Pan, 1953), "Коты-аристократы" (The Aristocats, 1970) и некоторые другие стали недоступны к просмотру на детских аккаунтах в Disney.

% name% title
Компания Disney обновила список фильмов и повысила [возрастные] ограничения для них до 6+

Взрослые по-прежнему могут посмотреть их, но ленты будут сопровождаться предупреждением о содержащихся там неверных расовых и культурных стереотипах

Классические мультфильмы американской студии Disney "Дамбо" (Dumbo, 1941), "Питер Пен" (Peter Pan, 1953), "Коты-аристократы" (The Aristocats, 1970) и некоторые другие стали недоступны к просмотру на детских аккаунтах в Disney+. Об этом сообщается в воскресенье на сайте этого сервиса потокового видео.

"Компания Disney обновила список фильмов и повысила [возрастные] ограничения для них до 6+, поэтому они больше не доступны в детском профиле, - указывается в публикации. - В них представлен негативный образ людей и культур и/или плохое обращение с ними. Эти стереотипы были ошибочными тогда, неверны они и сейчас".

Взрослые по-прежнему могут посмотреть ленты, однако они сопровождаются предупреждением о содержащихся там неверных расовых и культурных стереотипах.

Корпорация The Walt Disney Company запустила собственный онлайн-сервис Disney+ в ноябре 2019 года. Сначала услуга была доступна лишь на территории США, Канады, Нидерландов, Австралии и Новой Зеландии. Летом 2020 года корпорация планирует запустить стриминговый сервис в Бельгии, Португалии и некоторых странах Северной Европы. В настоящее время услуга недоступна на территории РФ, однако ранее компания заявляла, что работает над расширением сервиса.

Источник: tass.ru

блокировка дети мультфильмы стереотипы Disney The Walt Disney Company
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Детям важны расовые стереотипы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Певица Настя Каменских посвятила покойному папе свою новую душераздирающую песню
02:00 30-01-2021
Певица Настя Каменских посвятила покойному папе свою новую душераздирающую песню
Disney заблокировал классические мультфильмы из-за расовых стереотипов
01:00 30-01-2021
Disney заблокировал классические мультфильмы из-за расовых стереотипов
Девочка родилась с седыми волосами. Как она выглядит сейчас, в свои 2 года?
23:20 29-01-2021
Девочка родилась с седыми волосами. Как она выглядит сейчас, в свои 2 года?
С Днем деда Мороза и Снегурочки 2021 красивые поздравления от всего сердца 30 января
22:50 29-01-2021
С Днем деда Мороза и Снегурочки 2021 красивые поздравления от всего сердца 30 января
"Дворец Путина" в Геленджике будет гостиницей, заявили строители. Смотрите видео 7
22:44 29-01-2021
Генпрокуратура: акции 31 января незаконны и будут расцениваться как массовые беспорядки и экстремизм 3
22:25 29-01-2021
Генпрокуратура: акции 31 января незаконны и будут расцениваться как массовые беспорядки и экстремизм
Почему никогда нельзя носить икону в кошельке? Где должны стоять иконы в доме?
22:20 29-01-2021
Почему никогда нельзя носить икону в кошельке? Где должны стоять иконы в доме?
Взрыв разрушил многоэтажный дом: Один пропал без вести и 6 пострадали
22:15 29-01-2021
Взрыв разрушил многоэтажный дом: Один пропал без вести и 6 пострадали
Силовики пришли к беременной жене арестованного депутата из-за акции в поддержку Навального в Новосибирске 1
22:06 29-01-2021
Силовики пришли к беременной жене арестованного депутата из-за акции в поддержку Навального в Новосибирске
5 главных мифов о коррекции губ: Утекут ли губы в сторону после введения геля? 1
21:50 29-01-2021
5 главных мифов о коррекции губ: Утекут ли губы в сторону после введения геля?