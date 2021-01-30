Эти продукты помогут избавиться от жира и живота

Чтобы не изнурять себя диетами, после которых вес возвращается, лучше внести коррективы в ежедневное меню.

Правильное питание и умеренные физические нагрузки сделают свое дело при условии, что человек перестанет есть перед сном и начнет больше двигаться

Диетологи назвали продукты, которые помогут избавиться от живота, сделав его плоским. Правильное питание и умеренные физические нагрузки сделают свое дело при условии, что человек перестанет есть перед сном и начнет больше двигаться. Сидячий образ жизни и вредные привычки — враг хорошей фигуры.

Пребиотики помогут сделать живот плоским

Главное, чего не достает в рационе многих людей — пребиотики. Именно они отвечают за работу органов пищеварения. Ускоряют метаболизм и помогают кишечнику выполнять его главную функцию.

Эти полезные вещества решат проблему вздутия живота. Улучшат процесс переваривания пищи.

Пребиотики — полезные бактерии для кишечника. С их помощью можно быстро укрепить иммунную систему. Потому пребиотики часто выписывают врачи в период восстановления после вирусных и простудных заболеваний.

Больше всего пребиотиков содержится в бобовых, в овсянке, в сое, в бананах, яблоках, грушах, капусте, сливах, чесноке.

По этой же причине нужно есть кисломолочные продукты, топинамбур и артишок.

Рекомендуется пить напиток из цикория. Употребляя эти продукты регулярно, можно не только избавиться от живота, но и стать стройнее.

Продукты для обретения плоского живота

Чтобы не изнурять себя диетами, после которых вес возвращается, лучше внести коррективы в ежедневное меню.

Самое время полюбить кефир, йогурт без сахара и наполнителя, творог и все это с нормальной жирностью, не пониженной.

В борьбе за стройную фигуру, женщины часто покупают обезжиренные молочные продукты. Это большая ошибка.

Вместо жира, в их состав вводят крахмал и другие загустители. Если употреблять такую еду часто, то уже через месяц вместо похудения, заметно прибавиться вес.

Средний показатель — 2 кг. Куда правильнее обогатить свой рацион квашенной капустой, зелеными оливками и любыми соленьями, заменив ими маринованную консервацию.

Уксус под запретом, а значит и заготовки на зиму, которые его содержат, лучше в пищу не употреблять.

Источник: rsute.ru