Какой бы холодильник у вас ни был, скажем, современный Самсунг с системой авторазморозки или старый Бирюса, его периодически нужно размораживать

Какой бы холодильник у вас ни был, скажем, современный Самсунг с системой авторазморозки или старый Бирюса, его периодически нужно размораживать.

Как часто надо размораживать холодильник? В этом вопросе нет строгих правил, главное, на что нужно ориентироваться – это появление наледи. Холодильник старой модели без какой-либо системы авторазморозки, требует частого размораживания — примерно 1 раз в месяц. Если же вы имеете современный холодильник с системой No frost, Frost free или Full No Frost (двухкомпрессорный), то одного дежурного размораживания в полгода будет достаточно.

Зачем надо убирать наледь? Слой льда, а особенно толстая ледяная шуба внутри морозильной/холодильной камеры не только усложняет доступ к продуктам, но и заставляет компрессор работать больше при меньшей эффективности, увеличивая при этом ваш счет за электричество.

Почему образовывается наледь? Появление наледи происходит из-за попадания теплого воздуха в холодильную/морозильную камеру в то время, когда дверца открыта. Если вы заметили, что ледяная шуба нарастает слишком быстро, то чаще всего причиной этого является повреждение термостата или уплотнительной резинки.

С помощью нашей пошаговой инструкции вы сможете разморозить любой холодильник – одно- или двухкомпрессорный, старый или современный, с функцией Ноу фрост, Фрост фри (капельной системой разморозки) или фул ноу фрост, марки Атлант, Веко, Норд, Ariston, Samsung, Bosh, Gorenje, Lg, Liebherr, Whirlpool, Zanussi, Electrolux, Indesit, или Stinol.

Размораживание холодильника за 8 шагов

Шаг 1. Отрегулируйте температуру холодильника до 0 градусов, затем отключите его от питания и откройте дверцу нараспашку. Как правильно разморозить холодильник с двумя компрессорами? Принцип все тот же, отличие состоит лишь в том, что его камеры можно разморозить по очереди или одновременно.

Шаг 2. Извлеките из камеры все продукты питания. Хорошо, если разморозку холодильника вы спланировали заранее и смогли организовать припасы так, чтобы среди них не осталось скоропортящихся и замороженных продуктов. А если нет? Сохранить продукты на время размораживания холодильника вам помогут следующие советы: Вынесите продукты на балкон (в зимнее время); Сложите продукты в кастрюлю и опустите в таз, наполненный холодной водой и льдом; Сложите продукты в термопакет (изотермический пакет) вместе с пакетиками, наполненными кубиками льда, и поставьте его в темное, прохладное место. Термопакет можно купить в хозяйственном магазине. Термопакет можно заменить фольгированным полиэтиленом или любым отражающим изоляционным материалом, который продается в строительных магазинах. В этом случае продукты нужно просто завернуть так же вместе с пакетами со льдом. Если ваш холодильник двухкомпрессорный, то вы можете разморозить сначала верхнюю камеру и сложить все продукты в нижнее отделение, а затем сделать все наоборот. Вытащите из камер также все контейнеры, полки и решетки. Кстати, советуем не вытаскивать продукты из холодильника прямо в контейнерах, так как пластик может треснуть от их тяжести.

Шаг 3. Если ваш холодильник не имеет резервуара для сбора талой жидкости, положите под него полотенца или несколько слоев газетных листов, а на нижнюю полку поддон. Обычно эта мера требуется для старых моделей холодильников, у современной техники вода сливается в специальный отстойник (чаще всего он находится сзади холодильника).

Шаг 4. Теперь осталось только дождаться, когда холодильник разморозится. Естественный процесс таяния ледяной шубы может занять от 3 до 10 часов в зависимости от толщины льда. Лучше всего размораживать холодильник традиционным способом — просто оставить его на ночь. Но при желании вы можете ускорить процесс с помощью нехитрых действий. Сначала дайте холодильнику полчаса просто постоять, затем выберите один из следующих способов ускоренной разморозки и приступайте к практике.

Способы ускоренной разморозки холодильника

Способ 1. Положите грелку, наполненную горячей водой в морозильную камеру.

Способ 2. Поставьте в камеру какую-либо дощечку, а на нее кастрюлю с кипятком. Меняйте воду по мере ее остывания. Не ставьте кастрюли с кипятком без дощечки, чтобы не повредить пластик. Через 30-60 минут такой «бани» ледяная шуба должна начать откалываться.

Способ 3. Наполните пульверизатор горячей водой и начните опрыскивать ею стенки камеры. Через 15 минут или более лёд начнет откалываться.

Способ 4. Поставьте напротив холодильника обогреватель так, чтобы талая вода не могла с ним контактировать, а теплый воздух не был направлен прямо на резиновый уплотнитель.

Способ 5. Можно ли размораживать холодильник феном? Да, если держать его на расстоянии 20-30 см от стенок камеры, распределять горячий воздух равномерно и не направлять его прицельно на резиновую прокладку. И конечно, не пренебрегайте соблюдением правил безопасности и полностью исключите контакт фена с водой.

Способ 6. Смочите тряпку в горячей воде и протрите ею наледь. Повторяйте процедуру до тех пор, пока лед не начнет откалываться.

Нежелательные действия

Не откалывайте, не скребите и не собирайте лед ножом. Так вы можете повредить не только пластик, но и канал под ним, который проводит хладагент фреон. В случае его поломки, вам придется заняться ремонтом – заполнить канал фреоном, а затем запаять его. Прогревая ледяную шубу феном или тепловентилятором, не направляйте поток горячего воздуха прямо на уплотнительную резинку. В противном случае она высушиться и деформируется. Если это произойдет, то в камеру будет постоянно поступать теплый воздух, который нарушит работу холодильника и спровоцирует быстрое появление новой шубы.

Шаг 5. Удалите всю талую воду и отколотый лед из камеры с помощью тряпки.

Шаг 6. Займитесь чисткой камер, полок и контейнеров, следуя рекомендациям нашей статьи.

Шаг 7. С помощью тряпки и/или того же фена высушите стенки холодильника, чтобы предотвратить образование наледи снова. Далее протрите пол и пространство вокруг прибора насухо.

Шаг 8. Включите холодильник. Подождите, пока температура в камере понизится до нормы (это займет около 30 минут) и приступайте к заполнению полок продуктами.

Источник: kitchendecorium.ru