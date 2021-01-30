Благоприятные дни для окрашивания волос по лунному календарю в феврале 2021 года

Астрологи разработали лунный календарь, с помощью которого можно выбирать благоприятные даты для окрашивания волос. Если его соблюдать, локоны будут здоровыми и крепкими, а цвет надолго сохранит свою яркость.

Бытует мнение, что покраска волос по лунному календарю позволяет сохранить насыщенность цвета

Бытует мнение, что покраска волос по лунному календарю позволяет сохранить насыщенность цвета. В феврале 2021 года есть благоприятные дни, когда можно смело выполнять эту процедуру с максимальным эффектом.

Лунный календарь и окрашивание волос

С древних времен женщинам было важно следить за своей внешностью. Для преображения образа они пользовались пыльцой растений, лепестками цветов, луковой шелухой, корнями. При этом женщины учитывали фазы Луны, поскольку последние влияли на состояние волос, их цвет. Эта тенденция остается актуальной и сейчас. Современные женщины тоже следят за фазами Луны.

Астрологи разработали лунный календарь, с помощью которого можно выбирать благоприятные даты для окрашивания волос. Если его соблюдать, локоны будут здоровыми и крепкими, а цвет надолго сохранит свою яркость.

При следовании лунному календарю эффект от окрашивания будет отличным. Причина в том, что положение спутника влияет на большую часть физиологических процессов. Если выбрать подходящую дату, локоны обретут положительный заряд, что придаст им сил. Образ будет изменен без вреда для энергетики.

Советы эзотериков

Не стоит забывать, что мастер, выполняющий окрашивание, изменяет биополе человека. Поэтому важно пойти на процедуру к позитивному специалисту, который позволит изменить жизнь к лучшему.

Возраст мастера тоже влияет на судьбу клиента. Желательно обращаться к парикмахеру-ровеснику. А еще важно, чтобы процедура выполнялась человеком одного с вами пола.

Если клиент пойдет к другому мастеру, он способен поддаться чужому влиянию. При процедуре происходит изменение астральной и ментальной биологии. Лучше не окрашивать волосы самостоятельно, иначе можно повредить свое биополе, которое потом трудно восстановить.

Подходящее время

От выбора подходящей даты зависит интенсивность рост волос. Лунные сутки влияют и на то, как долго краска продержится на локонах.

Чтобы понять, какую дату лучше выбрать, следует ознакомиться с фазами Луны:

Новолуние считается нейтральным периодом для окрашивания ослабленных волос. Если и проводить процедуру, то желательно остановить выбор на щадящем средстве или обновить только корни.

Растущая Луна — идеальное время для окрашивания. Все изменения в образе принесут пользу. К тому же цвет сохранится надолго.

Полнолуние подходит для окрашивания только тогда, когда человек желает полностью изменить имидж: сделать химическую завивку или перекраситься в необычный цвет.

На убывающую Луну лучше не идти в салон красоты. Волосы будут тусклыми, а краска быстро смоется. К тому же можно привлечь к себе неудачу.

Не стоит выполнять несколько процедур в один день, например краситься и стричься. Лучше всего для каждой манипуляции выбрать свою дату. Для стрижек по календарю тоже есть подходящие дни.

Окрашивание в феврале

В этом месяце тоже есть удачные и неудачные дни. Выбрав подходящую дату, получится сохранить свою привлекательность и даже стать успешнее. Энергетический запас, присутствующий в волосах, способен придавать бодрость и силы.

Чтобы покраска волос в феврале 2021 года не принесла разочарования, ее следует делать с учетом благоприятных дней по лунному календарю.

Чтобы привлечь здоровье, удачу в свою жизнь, планировать поход к парикмахеру следует именно в эти дни. Представленные даты идеально подходят для разных типов окрашивания и восстановления поврежденных волос. Можно смело выполнять:

ламинирование;

ревитализацию;

питательные маски.

Допускается не только профессиональный уход, но и домашние процедуры. Главное, следует выбирать благоприятные даты. Чтобы оздоровить волосы, не стоит выполнять термоукладку. Необходимо пользоваться подходящими для этого средствами, а также состригать секущиеся кончики.

Знаки зодиака

Кроме фазы Луны, на состояние волос влияет знак зодиака, в котором находится спутник Земли. Оказывается, он остается в каждом из них на 2-3 дня. Но этого хватит, чтобы знак повлиял на судьбу человека.

Воздействие бывает положительным и отрицательным. Это следует учитывать при выборе даты окрашивания. Подходящий день сохранит структуру локонов, сделает их красивыми и привлекательными.

Желательно выбирать дату, когда Луна находится в Деве и Льве. Это позволит не только сохранить цвет, но и привлечь богатство. В жизнь человека придет и любовь.

Когда Луна находится в Раке, Рыбах, лучше не посещать парикмахера. Даже если требуется немного обновить прическу, этого лучше не делать. Считается, что тогда будут потери и ненужные материальные затраты.

Если Луна находится под управлением Овна, этот день лучше не выбирать. Процедуры приведут к ослаблению иммунной системы, повышению риска болезней.

В парикмахерскую можно идти, когда Луна находится в Козероге. После окрашивания волосы станут сильными и сияющими. А цвет не будет долго вымываться.

При Луне в Весах, Близнецах можно делать сложное окрашивание, что улучшит рост волос. Но они могут расти не такими густыми и послушными, как хотелось бы. А в Скорпионе — может последовать изменение в личной жизни, причем как улучшение отношений, так и ухудшение.

Если выполнять окрашивание при Луне в Стрельце, получится продвинуться в карьере, стать уважаемым человеком. А при Водолее — желательно не изменять цвет локонов.

Покраску волос можно выполнять не всегда, лучше ориентироваться по лунному календарю. В феврале 2021 года достаточно благоприятных дней для этой процедуры.

Подводя итоги

Окрашивание волос желательно выполнять в благоприятные дни.

Лунный календарь дает рекомендации, когда лучше это делать.

Выбор подходящей даты позволит сохранить структуру и цвет локонов.

Источник: kleo.ru