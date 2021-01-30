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Сильный ритуал для исполнения заветной мечты - Симоронская карта желаний

08:30 30.01.2021 Фото: pxhere.com
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Создавать карту желания согласно Симорону можно в любой момент: утром и ночью, в понедельник и в воскресенье. Главное — хорошее настроение и соответствующий настрой.

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Каждый симоронский ритуал — это ключ к успеху, заряд бодрости и программирование себя на успех

Симоронские ритуалы набирают популярность, ведь они просты в выполнении и помогают сохранить оптимистичный настрой. Исполнить заветную мечту получится, сделав персональную карту желаний. С ее помощью все идеи воплотятся в жизнь гораздо быстрее.

Каждый симоронский ритуал — это ключ к успеху, заряд бодрости и программирование себя на успех. Эксперты рекомендуют использовать симоронские обряды, чтобы не упустить свое счастье и прийти к исполнению заветной мечты.

Когда создавать симоронскую карту

Карта желаний — известный многим коллаж с изображениями не сбывшихся пока желаний. Их визуализируют для того, чтобы представить себе конечный результат и двигаться навстречу мечтам, не сворачивая с пути. Составление карты желаний помогает определиться с целями в жизни, найти свой путь и разобраться в себе. Благодаря визуализации перестают быть важными навязанные мнения, которые на самом деле не имеют ничего общего с личными предпочтениями. Карту составляют на целый год, и в конце анализируют все то, что произошло за этот период, и разбираются с тем, почему не исполнились те или иные мечты.

Желания могут быть любыми и самыми разными: от покупки дорогой недвижимости до стремления научиться вышивать крестиком. Важна мотивация и готовность добиваться новых успехов. Создавать карту желания согласно Симорону можно в любой момент: утром и ночью, в понедельник и в воскресенье. Главное — хорошее настроение и соответствующий настрой.

Как заставить карту работать

Симоронские ритуалы отличаются простотой в исполнении и не ограничивают в фантазии. Созданную карту с любовно подобранными фотографиями и мотивирующими лозунгами важно заставить работать, и для этого следуют трем принципам:

1. Вешают карту на видное место: это поможет каждый день помнить о том, что нужно сделать маленький шаг навстречу мечте.

2. Мотивируют себя позитивными подкреплениями, хвалят даже за крошечное достижение и не дают никому вторгнуться в мысли и чувства, чтобы не позволить никому разрушить боевого настроя.

3. Заговаривают карту на работу.

Последний пункт очень важен, и для этого можно воспользоваться волшебной палочкой. Ее можно сделать из любых подручных материалов и закрепить рядом с картой на красивом шнурке или ленте любимого оттенка. После этого палочку берут в руки и проговаривают:

«Заклинаю, ворожу, желания свои в реальность воплотить хочу. Куда волшебной палочкой укажу, то и сбудется, не забудется».

Проводить этот ритуал можно каждый раз после того, как очередная цель станет реальностью, чтобы подкреплять свою уверенность и заряжаться энергией оптимизма.

Каждая карта желаний индивидуальна, и ее не нужно создавать по шаблону. Мечты у каждого свои, и если быть честными перед собой и ставить для себя реальные цели, то в жизни постоянно будут происходить приятные перемены.

Источник: dailyhoro.ru

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