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Когда сажать помидоры на рассаду в 2021 году, а так же перцы и баклажаны

12:00 30.01.2021 Фото: pixabay.com
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Высчитать сроки посева семян помидоров на рассаду довольно просто: от посева до появления первых ростков проходит 7-8 дней, на момент пересадки в открытый грунт растению должно быть не менее 60 дней.

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Дабы избежать неприятных сюрпризов, стоит ориентироваться на лунный календарь

Традиционно в России большинство овощных культур выращивают в открытом грунте из рассады. Ее можно вырастить дома из семян. Для этого нужно руководствоваться своими знаниями и навыками, а также придерживаться рекомендаций опытных огородников.

Какие общие закономерности выращивания рассады в домашних условиях

Самые популярные овощи на российских огородах (сладкий перец, помидоры и баклажаны) лучше всего выращивать из готовой рассады. Сроки посева семян определяются несколькими способами:

  • из опыта старшего поколения: 23 февраля – перец и баклажаны, 8 марта – помидоры;
  • по лунному календарю: для каждой культуры есть свои благоприятные и неблагоприятные дни;
  • по сроку всхожести и роста каждого вида: на пакете с семенами обычно указываются сроки всхожести данного сорта.

Основными этапами работы являются:

  • выбор семенного материала;
  • подготовка подходящего грунта;
  • подготовка тары для семян;
  • обеспечение необходимого режима освещенности (зависит от сорта);
  • высадка семян;
  • полив, соответствующий требованиям данной культуры;
  • пикировка;
  • пересадка в теплицу или открытый грунт.

Когда нужно сеять семена перца на рассаду в 2021 году

От времени посадки семян перца до пересадки в открытый грунт должно пройти 60-80 дней (ранние сорта всходят быстрее). Лучшими днями в феврале 2021 года будут 13-16 и 28 число, в марте – 1-2, 8-10 числа.

Семена нужно подготовить к посадке, чтобы получить хорошие всходы:

  • перебрать их, удалить испорченные и поврежденные;
  • замочить на 30 минут в растворе марганцовки;
  • подготовленные горшочки обработать марганцовкой, наполнить грунтом (не доходя 2 см до верха), поставить в теплое место, чтобы грунт прогрелся;
  • можно сразу сажать семена в горшочки на глубину не более 1 см, а можно положить их в мокрую ткань и дать проклюнуться росткам, после чего высаживать в горшочки.

В грунт для перца обязательно должны входить перегной, компост, торф. Лучше приобрести специальный грунт в садовых центрах.

Через 30 дней после появления всходов ростки нужно пикировать: пересадить в большие емкости – не менее 0,5 л на 1 растение. В дальнейшем нужно будет опять переместить рассаду в большие емкости – по 1 л.

Пересадку проводят, не вынимая росточек из меньшей емкости, то есть вместе с землей, чтобы не повредить корешки.

Когда нужно сеять семена помидоров в 2021 году

Высчитать сроки посева семян помидоров на рассаду довольно просто: от посева до появления первых ростков проходит 7-8 дней, на момент пересадки в открытый грунт растению должно быть не менее 60 дней. Рекомендуется сеять семена на рассаду в середине или в конце февраля.

Нужно делать поправку на сорта:

  • ранние пересаживаются через 50 суток;
  • средние – через 60 суток;
  • поздние – через 70 суток.

Если придерживаться рекомендаций лунного календаря, то для:

  • замачивания семян подойдут 5, 8, 9 февраля, 2, 3, 5 марта;
  • посева – 12-14, 18, 19, 24 февраля, 4, 17-19, 23 марта;
  • пикировки – 20, 21, 25, 26 февраля, 26-28, 30, 31 марта.

Предварительная подготовка семян такая же, как и для перца: замачивание, проращивание, высадка. Для выращивания рассады помидоров хорошо подходят торфяные горшочки.

Как правильно вырастить из семян рассаду баклажан

Сеять семена баклажан на рассаду начинают с 10 марта. Лучше сразу сажать по 2 семени в отдельные емкости (баклажан плохо переносит пересадку, так как растение очень нежное). Рекомендации по подготовке семян общие: перебрать, замочить в марганцовке, посадить не глубже 1,5 см.

Хорошо накрыть пленкой емкости. Периодически следует пленку снимать и проветривать ростки. В помещении должна быть температура не ниже +24°С, также необходимо соблюдать влажность не менее 65%.

При таких условиях первые ростки могут появиться на 8-10 день, а первые листочки – через 2 недели после посева. Поливать семена нужно 1 раз в 7 дней, по мере роста необходимо подкармливать почву удобрениями. Для баклажан лучше всего подходит почва, содержащая перегной, речной песок и дерновой материал.

По лунному календарю дни посева семян баклажан такие:

  • в феврале — 4-5, 14, 17-19, 22-24 числа;
  • в марте – 3-4, 17-18, 22-23, 30-31 числа.

Источник: 1rre.ru

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