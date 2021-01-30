С Днем Русской Водки веселые поздравления для друзей и знакомых на 31 января 2021 года

31 января – почитаемый в России день рождения русской водки. В этот день, 31 января 1865 года, Д. И. Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой». В ней он исследовал не водку, а всего лишь соединения спирта и воды, но с легкой руки историков считается, что именно Менделеев нашел «идеальную» пропорцию и «создал» сорокаградусную водку.
Если отставить диссертацию Д. И. Менделеева в сторону, то мы найдем, что уже в XVI веке на Руси существовала технология получения крепких напитков. Использовали для этого простой перегонный куб, и практически любые растения, бывшие под рукой, хотя самым популярным сырьем оставалась рожь. В XIX веке рожь постепенно вытеснил картофель – использовали в основном его, хотя и другие растения не забылись.
Названия, бытовавшие тогда – «горячее вино» и «хлебное вино», причем второе название существовало вплоть до 30-ых годов. Ну, а аналоги современной водки появились в России только в конце XIX века – раньше водками называли вещи совершенно иные: сначала лекарственные средства, потом напитки, которые были с ароматическими или вкусовыми добавками.
***
Хочу поздравить тебя, друг,
С великим праздником сегодня.
Сей праздник, несомненно, крут,
Значительней, чем новогодний!
Его ты станешь отмечать,
И всей душой его полюбишь,
И «ДА!» все время отвечать,
Давай нальем, мой друг, по сотке.
Сегодня день рождения водки!
***
Много лет тому назад
Гений Менделеев
Водку нашу изобрел,
Стало веселее,
Крепкая, родная,
Каждый русский человек
Вкус ее признает,
Всем желаем пить с умом
И с закуской вкусной,
Дозу нужно соблюдать,
Не теряя чувства!
***
В Петербурге Менделеев
Водку русскую создал,
Правда химик знаменитый
Свое мнение сказал:
«Ты с напитком осторожно,
Так беды наделать можно!
Норму ты не превышай,
Я скажу тебе, дружок,
Нормы нет — исчезнет прок.
Праздник ты не омрачай,
Русской не перебирай!
***
Друзья мои! Сегодня русской водки — День Рожденья.
Поздравляем, милая, тебя, от всей души!
Вычислил, когда-то, сколько надо лить воды.
Водка, водка, водочка, русская традиция,
Нас сближает за столом, когда вокруг друзья.
У кого беда случилась, у кого амбиция.
Водка всех соединит, иначе и нельзя.
Кто-то скажет «алкоголь для организма вреден»,
Мы ответим — «просто нужно организм любить!»
А умный — знает точно, когда и сколько пить!
***
Тридцать первого января
день рождения водки отмечаем,
И изобретению Менделеева
В этот праздник тосты посвящаем!
Водочку мы с днем рождения
Чтобы мягкой ты была и
Голова с похмелья не болела пожелаем!
***
Отмечает день рождения
Культовый напиток наш,
Стоит только выпить водки,
Вмиг изменится пейзаж.
Вам желаю пить с опаской,
Качественный лишь продукт,
Меру знать и плотно кушать,
Чтобы в радость был досуг.
***
В миг беды и счастья день
Лишь она находка.
Отмечает праздник нынче
Выпивать желаю в меру,
Помнить про последствия,
Отведет пусть русская
Все печали, бедствия.
***
Это ценная находка
Планетарного масштаба —
День рожденья её как бы.
Мы, конечно, поздравляем,
Пусть сортов всё больше будет!
Ещё много лет желаем
Приносить веселье людям!
***
С днем рождения водки
В честь праздника по рюмочке
Вам наливаю я.
Издревле на Руси
Водку уважают,
После бани стопочку
На душу принимают.
С нею наши песни
Под водочку на свадьбах
«Горько!» все кричат.
Чистая, прозрачная
Водка, как слеза,
Но пейте в меру, чтоб
Не заливать глаза.
***
Сегодня водка отмечает
Свой день рожденья, потому
Тебя сердечно поздравляю
И пожелать в сей час хочу,
Чтоб всех людей на этом свете
Не стала водка больше никогда губить.
Чтоб жизнь была у всех в расцвете,
Чтоб все могли лишь в меру пить.
Источник: pozdravok.ru