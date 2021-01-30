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С Днем Русской Водки веселые поздравления для друзей и знакомых на 31 января 2021 года

19:00 30.01.2021 Фото: pozdravok.ru
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В этот день, 31 января 1865 года, Д. И. Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой».

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С Днем русской водки - 31 января 2021 года

31 января – почитаемый в России день рождения русской водки. В этот день, 31 января 1865 года, Д. И. Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой». В ней он исследовал не водку, а всего лишь соединения спирта и воды, но с легкой руки историков считается, что именно Менделеев нашел «идеальную» пропорцию и «создал» сорокаградусную водку.

Если отставить диссертацию Д. И. Менделеева в сторону, то мы найдем, что уже в XVI веке на Руси существовала технология получения крепких напитков. Использовали для этого простой перегонный куб, и практически любые растения, бывшие под рукой, хотя самым популярным сырьем оставалась рожь. В XIX веке рожь постепенно вытеснил картофель – использовали в основном его, хотя и другие растения не забылись.

Названия, бытовавшие тогда – «горячее вино» и «хлебное вино», причем второе название существовало вплоть до 30-ых годов. Ну, а аналоги современной водки появились в России только в конце XIX века – раньше водками называли вещи совершенно иные: сначала лекарственные средства, потом напитки, которые были с ароматическими или вкусовыми добавками.

***

Хочу поздравить тебя, друг,
С великим праздником сегодня.
Сей праздник, несомненно, крут,
Значительней, чем новогодний!
Его ты станешь отмечать,
И всей душой его полюбишь,
И «ДА!» все время отвечать,

Когда звучит: «А третьим будешь?»
Давай нальем, мой друг, по сотке.
Сегодня день рождения водки!

***

Много лет тому назад
Гений Менделеев
Водку нашу изобрел,
Стало веселее,

Сорок градусов она,
Крепкая, родная,
Каждый русский человек
Вкус ее признает,
Всем желаем пить с умом
И с закуской вкусной,
Дозу нужно соблюдать,
Не теряя чувства!

***

В Петербурге Менделеев
Водку русскую создал,
Правда химик знаменитый
Свое мнение сказал:

«Ты с напитком осторожно,
Так беды наделать можно!
Норму ты не превышай,

За 150 не переступай.»

Я скажу тебе, дружок,
Нормы нет — исчезнет прок.
Праздник ты не омрачай,
Русской не перебирай!

***

Друзья мои! Сегодня русской водки — День Рожденья.
Поздравляем, милая, тебя, от всей души!

Менделеев здорово применил ученье,
Вычислил, когда-то, сколько надо лить воды.

Водка, водка, водочка, русская традиция,
Нас сближает за столом, когда вокруг друзья.
У кого беда случилась, у кого амбиция.
Водка всех соединит, иначе и нельзя.

Кто-то скажет «алкоголь для организма вреден»,
Мы ответим — «просто нужно организм любить!»

Нет, бывает всякое, у тех, кто мозгом беден,
А умный — знает точно, когда и сколько пить!

***

Тридцать первого января
день рождения водки отмечаем,
И изобретению Менделеева
В этот праздник тосты посвящаем!

Водочку мы с днем рождения

Всенародно поздравляем,
Чтобы мягкой ты была и
Голова с похмелья не болела пожелаем!

***

Отмечает день рождения
Культовый напиток наш,
Стоит только выпить водки,
Вмиг изменится пейзаж.

Вам желаю пить с опаской,
Качественный лишь продукт,
Меру знать и плотно кушать,
Чтобы в радость был досуг.

***

В миг беды и счастья день
Лишь она находка.
Отмечает праздник нынче

Дорогая водка!

Выпивать желаю в меру,
Помнить про последствия,
Отведет пусть русская
Все печали, бедствия.

***

Это ценная находка
Планетарного масштаба —

Родилась сегодня водка,
День рожденья её как бы.

Мы, конечно, поздравляем,
Пусть сортов всё больше будет!
Ещё много лет желаем
Приносить веселье людям!

***

С днем рождения водки

Поздравлю вас, друзья,
В честь праздника по рюмочке
Вам наливаю я.

Издревле на Руси
Водку уважают,
После бани стопочку
На душу принимают.

С нею наши песни

Веселей звучат,
Под водочку на свадьбах
«Горько!» все кричат.

Чистая, прозрачная
Водка, как слеза,
Но пейте в меру, чтоб
Не заливать глаза.

***

Сегодня водка отмечает
Свой день рожденья, потому
Тебя сердечно поздравляю
И пожелать в сей час хочу,

Чтоб всех людей на этом свете
Не стала водка больше никогда губить.
Чтоб жизнь была у всех в расцвете,
Чтоб все могли лишь в меру пить.

Источник: pozdravok.ru

31 января 2021 День рождения русской водки поздравления смс стихи
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