С Днем Русской Водки веселые поздравления для друзей и знакомых на 31 января 2021 года

В этот день, 31 января 1865 года, Д. И. Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой».

С Днем русской водки - 31 января 2021 года

31 января – почитаемый в России день рождения русской водки. В этот день, 31 января 1865 года, Д. И. Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой». В ней он исследовал не водку, а всего лишь соединения спирта и воды, но с легкой руки историков считается, что именно Менделеев нашел «идеальную» пропорцию и «создал» сорокаградусную водку.

Если отставить диссертацию Д. И. Менделеева в сторону, то мы найдем, что уже в XVI веке на Руси существовала технология получения крепких напитков. Использовали для этого простой перегонный куб, и практически любые растения, бывшие под рукой, хотя самым популярным сырьем оставалась рожь. В XIX веке рожь постепенно вытеснил картофель – использовали в основном его, хотя и другие растения не забылись.

Названия, бытовавшие тогда – «горячее вино» и «хлебное вино», причем второе название существовало вплоть до 30-ых годов. Ну, а аналоги современной водки появились в России только в конце XIX века – раньше водками называли вещи совершенно иные: сначала лекарственные средства, потом напитки, которые были с ароматическими или вкусовыми добавками.

***

Хочу поздравить тебя, друг,

С великим праздником сегодня.

Сей праздник, несомненно, крут,

Значительней, чем новогодний!

Его ты станешь отмечать,

И всей душой его полюбишь,

И «ДА!» все время отвечать,



Когда звучит: «А третьим будешь?»Давай нальем, мой друг, по сотке.Сегодня день рождения водки!

***

Много лет тому назад

Гений Менделеев

Водку нашу изобрел,

Стало веселее,



Сорок градусов она,Крепкая, родная,Каждый русский человекВкус ее признает,Всем желаем пить с умомИ с закуской вкусной,Дозу нужно соблюдать,Не теряя чувства!

***

В Петербурге Менделеев

Водку русскую создал,

Правда химик знаменитый

Свое мнение сказал:

«Ты с напитком осторожно,

Так беды наделать можно!

Норму ты не превышай,



За 150 не переступай.»

Я скажу тебе, дружок,

Нормы нет — исчезнет прок.

Праздник ты не омрачай,

Русской не перебирай!

***

Друзья мои! Сегодня русской водки — День Рожденья.

Поздравляем, милая, тебя, от всей души!



Менделеев здорово применил ученье,Вычислил, когда-то, сколько надо лить воды.

Водка, водка, водочка, русская традиция,

Нас сближает за столом, когда вокруг друзья.

У кого беда случилась, у кого амбиция.

Водка всех соединит, иначе и нельзя.

Кто-то скажет «алкоголь для организма вреден»,

Мы ответим — «просто нужно организм любить!»



Нет, бывает всякое, у тех, кто мозгом беден,А умный — знает точно, когда и сколько пить!

***

Тридцать первого января

день рождения водки отмечаем,

И изобретению Менделеева

В этот праздник тосты посвящаем!

Водочку мы с днем рождения



Всенародно поздравляем,Чтобы мягкой ты была иГолова с похмелья не болела пожелаем!

***

Отмечает день рождения

Культовый напиток наш,

Стоит только выпить водки,

Вмиг изменится пейзаж.

Вам желаю пить с опаской,

Качественный лишь продукт,

Меру знать и плотно кушать,

Чтобы в радость был досуг.

***

В миг беды и счастья день

Лишь она находка.

Отмечает праздник нынче



Дорогая водка!

Выпивать желаю в меру,

Помнить про последствия,

Отведет пусть русская

Все печали, бедствия.

***

Это ценная находка

Планетарного масштаба —



Родилась сегодня водка,День рожденья её как бы.

Мы, конечно, поздравляем,

Пусть сортов всё больше будет!

Ещё много лет желаем

Приносить веселье людям!

***

С днем рождения водки



Поздравлю вас, друзья,В честь праздника по рюмочкеВам наливаю я.

Издревле на Руси

Водку уважают,

После бани стопочку

На душу принимают.

С нею наши песни



Веселей звучат,Под водочку на свадьбах«Горько!» все кричат.

Чистая, прозрачная

Водка, как слеза,

Но пейте в меру, чтоб

Не заливать глаза.

***

Сегодня водка отмечает

Свой день рожденья, потому

Тебя сердечно поздравляю

И пожелать в сей час хочу,

Чтоб всех людей на этом свете

Не стала водка больше никогда губить.

Чтоб жизнь была у всех в расцвете,

Чтоб все могли лишь в меру пить.

Источник: pozdravok.ru