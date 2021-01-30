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С Днём ювелира 2021 сердечные поздравления в блестящий профессиональный праздник

21:00 30.01.2021 Фото: pozdravok.ru
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Красоту камней чувствуют настоящие ювелиры. Их золотые руки творят шедевры: камни, обрамленные в искусную оправу, играют и переливаются, завораживают своей красотой.

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С Днем ювелира - 31 января 2021 года

31 января отмечается замечательный праздник — День ювелира, когда позволяется всем возвеличить талантливых людей, способных творить красоту. Древние египтяне еще в III веке до н. э. освоили это искусство, их массивные украшения из золота были символом власти, потому носила их только знать. А в России первые ювелиры появились лишь в XV веке, и это тоже были выходцы из Греции. И лишь Петр I в начале XVIII века открыл в Петергофе фабрику, на которой была начата промышленная обработка драгоценных камней.

Красоту камней чувствуют настоящие ювелиры. Их золотые руки творят шедевры: камни, обрамленные в искусную оправу, играют и переливаются, завораживают своей красотой. Только истинные мастера способны из неровной стекляшки или кусочка благородного металла сотворить произведение искусства. Ювелиры имеют своих покровителей: в православии это Святые Косьма и Дамиан, а у католиков — Святой Дустан.

***

С Днём ювелира поздравляю,
И зорких глаз тебе желаю,
Рук золотых, и чтоб без бед.
Всегда лишь красочных побед.

Чтоб горя были лишь мгновенья,
Чтоб получались украшенья,
И чтоб достаток был всегда
С тобой на долгие года.

Будь смел, ведь не в победе дело.
Всегда берись за труд умело.
Чтоб говорили все всегда:
«Ты ювелир? Вот это, да!»

***

Ювелир наш драгоценный!
Успех пусть будет здоровенный,
Работа дарит наслажденье

И пополняет сбереженья,
Любви побольше во сто крат
И счастья в миллион карат!

***

С днем ювелира! Пусть вдохновенье
Не покидает ни на мгновенье!
Рубиновым цветом вино пусть искрится,
Бриллиантовой прочностью дух укрепится!

Глаз остается алмазом,
Талант Ваш оценят все сразу!

***

Ты — мастер дела своего,
Работы руки не боятся,
Ты можешь вмиг из ничего
Все сделать, если постараться.
Браслеты, кольца, серьги ты

Такие делаешь умело,
Частичку этой красоты
Иметь бы каждая хотела.
В твой день желаю много лет
Еще нас радовать талантом,
Никто не знает твой секрет,
Ну только разве что брильянты!

***

В день последний января
Поздравляю я тебя!
И пытаюсь, вот, понять
Что ж тебе, мой друг, желать?

Денег? Глупо. Ведь с металлом
Дело ты иметь привык,
Что дороже и ценнее
Ассигнаций расписных.

Пожелать тебе терпенья?
Нет, оно в избытке есть.
Без терпения не смог бы
Навыки свои обресть.

Пожелаю я здоровья.
Чтобы зорким был твой глаз,
Не дрожали твои руки,
Ум — был чистым, как алмаз!

***

Быть ювелиром трудная задача,
Ведь вы поистине большие мастера.
Всегда внимательны, точны и не иначе.
В своей работе с ночи до утра.

Вы мастерите чудо-украшения.
Способны вы шедевры создавать.
Примите же сегодня поздравления.

В День ювелира я хочу вам пожелать:

Удачи, счастья, радости, доходов.
Чтоб ваша жизнь блестела, как алмаз.
Чтоб вам везло в любое время года.
Чтоб вы, как раньше, радовали нас.

***

Тебе желаю в этот час
Всегда в гармонии жить с миром,

Сиять от счастья, как алмаз,
И быть отличным ювелиром!

Пусть ювелирная работа
Тебе приносит наслаждение!
Желаю крупного дохода
И неземного вдохновения!

***

Поздравляем ювелиров!

Нет работы кропотливей.
Для создания украшения
Много нужно сил, терпения.

Будьте вы всегда здоровы
И идей вам много новых,
Чтоб работать с вдохновением
И с хорошим настроением.

***

Нет в мире прекрасней, нет в мире красивей,
Работы быть мастером, быть ювелиром.
От сердца всего мы тебя поздравляем,
Успехов в работе дружно желаем.

Пусть камни послушные тебе попадаются,
И грани заветные всегда получаются.
Пусть Муза тебя навещает часто,
Дела твои идут первоклассно.

***

Сегодня праздник отмечают
Все ювелиры мастера,
Я вас сердечно поздравляю,
Желаю мира и добра.

Пускай идеи не иссякнут
И будет в деле вдохновение,
Изделия пусть дарят ваши

Заказчикам лишь наслаждение.

Желаю, чтоб доход ваш рос,
В работе чтоб пришло признание,
Приносит радость пусть всегда
Вам ювелирное призвание.

Источник: pozdravok.ru

31 января 2021 День ювелира поздравления смс стихи
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