С Днём ювелира 2021 сердечные поздравления в блестящий профессиональный праздник

Красоту камней чувствуют настоящие ювелиры. Их золотые руки творят шедевры: камни, обрамленные в искусную оправу, играют и переливаются, завораживают своей красотой.

С Днем ювелира - 31 января 2021 года

31 января отмечается замечательный праздник — День ювелира, когда позволяется всем возвеличить талантливых людей, способных творить красоту. Древние египтяне еще в III веке до н. э. освоили это искусство, их массивные украшения из золота были символом власти, потому носила их только знать. А в России первые ювелиры появились лишь в XV веке, и это тоже были выходцы из Греции. И лишь Петр I в начале XVIII века открыл в Петергофе фабрику, на которой была начата промышленная обработка драгоценных камней.

Красоту камней чувствуют настоящие ювелиры. Их золотые руки творят шедевры: камни, обрамленные в искусную оправу, играют и переливаются, завораживают своей красотой. Только истинные мастера способны из неровной стекляшки или кусочка благородного металла сотворить произведение искусства. Ювелиры имеют своих покровителей: в православии это Святые Косьма и Дамиан, а у католиков — Святой Дустан.

***

С Днём ювелира поздравляю,

И зорких глаз тебе желаю,

Рук золотых, и чтоб без бед.

Всегда лишь красочных побед.

Чтоб горя были лишь мгновенья,

Чтоб получались украшенья,

И чтоб достаток был всегда

С тобой на долгие года.

Будь смел, ведь не в победе дело.

Всегда берись за труд умело.

Чтоб говорили все всегда:

«Ты ювелир? Вот это, да!»

***

Ювелир наш драгоценный!

Успех пусть будет здоровенный,

Работа дарит наслажденье



И пополняет сбереженья,Любви побольше во сто кратИ счастья в миллион карат!

***

С днем ювелира! Пусть вдохновенье

Не покидает ни на мгновенье!

Рубиновым цветом вино пусть искрится,

Бриллиантовой прочностью дух укрепится!



Глаз остается алмазом,Талант Ваш оценят все сразу!

***

Ты — мастер дела своего,

Работы руки не боятся,

Ты можешь вмиг из ничего

Все сделать, если постараться.

Браслеты, кольца, серьги ты



Такие делаешь умело,Частичку этой красотыИметь бы каждая хотела.В твой день желаю много летЕще нас радовать талантом,Никто не знает твой секрет,Ну только разве что брильянты!

***

В день последний января

Поздравляю я тебя!

И пытаюсь, вот, понять

Что ж тебе, мой друг, желать?

Денег? Глупо. Ведь с металлом

Дело ты иметь привык,

Что дороже и ценнее

Ассигнаций расписных.

Пожелать тебе терпенья?

Нет, оно в избытке есть.

Без терпения не смог бы

Навыки свои обресть.

Пожелаю я здоровья.

Чтобы зорким был твой глаз,

Не дрожали твои руки,

Ум — был чистым, как алмаз!

***

Быть ювелиром трудная задача,

Ведь вы поистине большие мастера.

Всегда внимательны, точны и не иначе.

В своей работе с ночи до утра.

Вы мастерите чудо-украшения.

Способны вы шедевры создавать.

Примите же сегодня поздравления.



В День ювелира я хочу вам пожелать:

Удачи, счастья, радости, доходов.

Чтоб ваша жизнь блестела, как алмаз.

Чтоб вам везло в любое время года.

Чтоб вы, как раньше, радовали нас.

***

Тебе желаю в этот час

Всегда в гармонии жить с миром,



Сиять от счастья, как алмаз,И быть отличным ювелиром!

Пусть ювелирная работа

Тебе приносит наслаждение!

Желаю крупного дохода

И неземного вдохновения!

***

Поздравляем ювелиров!



Нет работы кропотливей.Для создания украшенияМного нужно сил, терпения.

Будьте вы всегда здоровы

И идей вам много новых,

Чтоб работать с вдохновением

И с хорошим настроением.

***

Нет в мире прекрасней, нет в мире красивей,

Работы быть мастером, быть ювелиром.

От сердца всего мы тебя поздравляем,

Успехов в работе дружно желаем.

Пусть камни послушные тебе попадаются,

И грани заветные всегда получаются.

Пусть Муза тебя навещает часто,

Дела твои идут первоклассно.

***

Сегодня праздник отмечают

Все ювелиры мастера,

Я вас сердечно поздравляю,

Желаю мира и добра.

Пускай идеи не иссякнут

И будет в деле вдохновение,

Изделия пусть дарят ваши



Заказчикам лишь наслаждение.

Желаю, чтоб доход ваш рос,

В работе чтоб пришло признание,

Приносит радость пусть всегда

Вам ювелирное призвание.

Источник: pozdravok.ru