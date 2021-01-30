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Какой сегодня церковный праздник? Что обязательно нужно и нельзя делать 30 января 2021 года

08:00 30.01.2021 Фото: pixabay.com
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На Антона-перезимника следовало отваживать порчу.

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«Пришла Антонина - зиме половина», - говорили в народе
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Что обязательно нужно и нельзя делать 30 января 2021 годаПочему никогда нельзя носить икону в кошельке? Где должны стоять иконы в доме?Ещё 735 новостей

Дата по старому стилю: 17 января.
До наших дней дошло очень мало информации о преподобном Антонии Черноезерском, в честь которого отмечается Антонов день. Время его жизни относят к 16 столетию. Известно, что он основал монастырь в Новгородской области. Мощи святого Антония были захоронены в храме, от которого до наших дней сохранился лишь фундамент.

День Антона-перезимника называли еще днем Антонины-половины. И то, и другое означало, что половина зимы позади («Пришла Антонина — зиме половина»), а впереди уже светит весна. Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали. «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет»; «Хитер Антон со всех сторон», — говорили по этому поводу в народе. Кроме того, подмечали: если небо заволакивается тучами — к метели.

В этот день принято было печь толокняные колобки, которые символизировали солнце. Для этого толокно смешивали с пшеничной мукой, добавляли сливочное масло, яйца и соль. Все это смешивали с молоком и, замесив тесто, лепили из него небольшие булочки.

Также на Антона-перезимника следовало отваживать порчу. Для этого поперек тропинки, ведущей во двор, проводили черту острым серпом. Считалось, что таким образом можно «отсечь» порчу.

Именины в этот день
Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий

Источник: calend.ru

30 января 2021 Антон – перезимник Антонина – половина именины история праздник
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