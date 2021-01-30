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День святого Саркиса — покровителя влюбленных в Армении отмечается 30 января. Что нужно делать в этот день?

10:30 30.01.2021 Фото: pixabay.com
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Праздник покровителя молодых влюблённых святого Саркиса в Армении официально отмечают с 2007 года. Ночью перед праздником молодые едят соленый блин и ожидают откровения во сне: какая же невеста или жених им предназначается.

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Праздник покровителя влюбленных

Дата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 30 января.

День святого Саркиса — это национальный праздник в Республике Армения, ежегодно отмечаемый в конце января — первой половине февраля.

Святой Саркис (St. Sarkis, 320—370) — один из самых почитаемых святых Армянской апостольской церкви и всего армянского народа. Святой Саркис был родом из провинции Гамерек, жил и совершал подвиги во времена правления императора Константина Великого. Под влиянием проповедей полководца Саркиса многие воины принимали крещение. В 363 году, при императоре Юлиане Отступнике, святой Саркис пострадал за Христа.

До наших дней дошла красивая легенда, помогающая понять, почему святого Саркиса считают покровителем молодых влюблённых. Итак, вернувшись с победой после очередного сражения, святой Саркис и 39 его солдат и соратников праздновали победу в королевском дворце. После обильного угощения, приняв изрядную долю спиртного, все сорок победителей отправились спать. Король же приказал сорока молодым женщинам убить храбрых воинов. 39 женщин выполнили приказ и убили солдат и соратников Саркиса, но одна женщина, увидев прекрасное лицо спящего Саркиса, безумно полюбила воина. Вместо того, чтобы убить Саркиса, она его поцеловала.

Проснувшись и осознав, что произошло, Саркис молниеносно оседлал своего белого коня, вскочил на него, посадив рядом свою возлюбленную, прорвался сквозь городские ворота и покинул город.

Вот поэтому влюблённые стали почитать святого Саркиса и видеть в нем своего покровителя и защитника. И святой Саркис всегда помогает и содействует молодым влюблённым, ищущим у него защиты.

Праздник покровителя молодых влюблённых святого Саркиса в Армении официально отмечают с 2007 года. Ночью перед праздником молодые едят соленый блин и ожидают откровения во сне: какая же невеста или жених им предназначается.

Церковь же призывает в эти дни усердно молиться святому Саркису. В связи с этим празднику предшествует пятидневный пост.

В день праздника в малом центре столицы Армении, в церкви Сурб Саркис, особенно многолюдно. Здесь, как и во всех армянских храмах, проходит праздничная литургия. Многие молодые, парами или пока еще в одиночку, приходят за благословением.

Источник: calend.ru

30 января 2021 День святого Саркиса история праздник
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