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Как 30 января в День Преподобного Антония Великого защититься от темных сил? Что можно и нельзя делать сегодня

10:00 30.01.2021 Фото: azbyka.ru
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В День Антония Великого запрещено лениться и откладывать дела на потом. Энергия праздника способствует тому, что все начатое завершится успешно.

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Православные христиане чтят память Преподобного Антония Великого 30 января

30 января верующие вспоминают основателя отшельнического монашества и следуют определенным обрядам, чтобы привлечь удачу и благополучие в свою жизнь.

История праздника

Православные христиане чтят память Преподобного Антония Великого 30 января. Он известен как раннехристианский подвижник и основатель отшельнического монастыря. Кроме того, считалось, что святой может излечить от любых заболеваний, поэтому к нему можно обращаться при проблемах со здоровьем.

С ранних лет Антоний отличался благочестием. Родители привили ему христианскую веру, и впоследствии он передавал знания своим ученикам. После смерти родственников Антоний продал все имущество, вырученные деньги раздал бедным, а сам уединился в пустыне. Там прожил около 20 лет, после чего начал проповедовать христианство. Верующие обращались к нему за советом и с просьбой избавить от недугов. Святой скончался в возрасте 104 лет в 357 году.

Что можно делать 30 января

В народном календаре праздник называется День Антона Перезимника. На него принято печь пироги, булки, а также хлеб круглой формы, символизирующей солнце. Выпечкой нужно угощать детей, таким образом передавая им добро и здоровье.

Люди верили, что 30 января негативная энергетика особенно сильная, поэтому нужно проводить специальные ритуалы, чтобы избавить себя от порчи и темных сил. В частности, для этого было принято идти по тропинке, ведущей к дому, пятками вперед, чтобы обмануть всю нечисть. Также можно было изменить свой привычный маршрут до дома и пойти по новой дороге.

Также 30 января следует особенно остерегаться воров в общественных местах. Считалось, что в этот день существует большой риск натолкнуться на аферистов.

Что нельзя делать 30 января

30 января категорически запрещено вязать и прясть. Считалось, что таким образом можно привлечь беду. Кроме того, нельзя выходить из дома поздно вечером. В противном случае — есть риск попасть в передряги и навлечь болезнь на своих детей.

На праздник нужно следить за своими словами. Хвастаться и ругаться — не разрешается. Также не рекомендуется озвучивать свои долгосрочные планы. В противном случае они могут не сбыться.

В День Антония Великого запрещено лениться и откладывать дела на потом. Энергия праздника способствует тому, что все начатое завершится успешно.

Другие праздники 30 января

30 января также отмечается день знаменитого народного персонажа Колобка. В память о нем хозяйки пекли колобков и раздавали их маленьким детям.

Приметы

Видишь солнце за окном — жди морозов.

Видишь снег — жди позднюю весну.

Ясный и безветренный день предвещает холода.

Оттепель сулит большой улов рыбы.

Именины

30 января поздравления с Днем ангела принимают Мартина, Антоний, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел и Феодосий.

Источник: 5-tv.ru

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