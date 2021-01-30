День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского отмечается 31 января 2021 года: История преподобных святых

Преподобные Кирилл и Мария, родители преподобного Сергия Радонежского

Преподобные Кирилл и Мария жили в древнем Ростовском княжестве. По преданию, их имение находилось в четырех верстах от Ростова Великого. Боярин Кирилл состоял на службе у ростовских князей. Кирилл и Мария строго следовали церковным правилам и обычаям, были прилежны в молитве и любили храм Божий. Особенно заботились они о делах милосердия.

У благочестивой четы уже был сын Стефан, когда Бог даровал им еще одного сына, Варфоломея, в будущем — преподобного Сергия Радонежского. Еще до рождения Варфоломея Господь явил знамение Своего благоволения будущему подвижнику: однажды во время Божественной литургии ребенок во чреве матери трижды громко воскликнул. Праведные супруги дали обет: если родится младенец мужского пола, посвятить его на служение Церкви и Богу.

После Варфоломея у Кирилла и Марии родился третий сын — Петр. Своих детей супруги воспитывали в Законе Божием, благочестии и чистоте. Когда пришло время, боярин Кирилл отдал сыновей учиться грамоте. Стефан и Петр учились легко, а Варфоломею грамота не давалась. Мальчик горько плакал и усердно молился, чтобы Господь вразумил его. И чудесным образом, через явление таинственного инока, Варфоломею дан был великий дар Божий — познание книжного учения.

Под старость, обеднев, боярин Кирилл вынужден был поселиться в городке Радонеже, земли Московской. Стефан и Петр женились, а Варфоломей желал принять иноческий постриг. Праведные Кирилл и Мария были усердными почитателями монашества, но просили Варфоломея подождать с исполнением своего намерения до их смерти, чтобы упокоить их старость. Благодатный сын повиновался святым родителям.

В конце жизни преподобные Кирилл и Мария пожелали сами принять монашество. Они направились в Покровский Хотьков монастырь, находившийся в трех верстах от Радонежа и в то время объединявший две обители: для старцев и для стариц. Здесь преподобные Кирилл и Мария провели остаток дней своих в приготовлении к вечной жизни. Они приняли сначала монашеский постриг, а затем и схиму. Отягощенные болезнями и старостью, схимники недолго подвизались в новом звании. Около 1337 года они с миром отошли ко Господу.

Существует предание, что преподобный Сергий заповедал, прежде чем идти к нему в обитель, помолиться сначала об упокоении его родителей над их гробом. Почитание преподобных Кирилла и Марии восходит к 16 веку. У мощей их в Покровском соборе монастыря непрестанно читалась Псалтирь и служились панихиды. Сила заступничества преподобных проявилась во многих чудотворениях, происходивших по молитве к ним от их мощей.

В 1992 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислил преподобных Кирилла и Марию к лику святых.

Источник: calend.ru