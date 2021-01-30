С Днем без Интернета 2021 классные поздравления для каждого 31 января

К сожалению, при всем многообразии плюсов интернета, есть один, но очень большой минус. Люди забывают о реальном мире.

Интернет крепко и прочно вошел в наши жизни

Каждое утро миллиарды людей по всему земному шару начинают свой день с просмотра электронной почты, социальных сетей, месенджеров, новостных сайтов. Уже невозможно себе представить жизнь без всего этого. Интернет крепко и прочно вошел в наши жизни. Нет, наверное, ни единого человека в развитой стране, который бы хоть один раз в сутки не воспользовался бы интернетом для общения, работы, проведения досуга или учебы. А есть и те, кто в интернете засиживаются сутками. К сожалению, при всем многообразии плюсов интернета, есть один, но очень большой минус. Люди забывают о реальном мире. Многие из нас разучились общаться в реальной жизни, занимать себя в свободное время. Практически все сферы деятельности человека заполонил интернет. Международный день без интернета был учрежден еще 10 лет назад, тогда пользователей паутины было в десятки раз меньше, несмотря на это, люди начали задумываться о проблеме виртуальной реальности. Давайте же отвлечемся от своих гаджетов и компьютеров хоть на денек, встретимся с друзьями, родителями и просто хорошо проведем время. Дата, когда отмечается День без Интернета - последнее воскресенье января.

***

Я хочу, чтобы сегодня свой компьютер,



Тебе включить было совершенно лень,Потому, что мир весь праздник отмечает,Без интернета нужно провести, хотя бы день.Можно с родителями кофе попить,Или с друзьями на прогулку сходить,Пусть этот день пройдет для тебя интересно,Чтоб вспомнилось, что и реальной жизни есть место.

***

Ты представляешь свою жизнь без интернета?

Я сегодня тебе почувствовать это желаю,

И парочку важных, хороших советов,

Я тебе с поздравленьем своим отправляю.

Почитай сегодня книжку умную, полезную,

Или проведи с друзьями время в беседе интересной.

Просто на улицу выйди и свежим воздухом дыши,

А вот компьютер свой включать ты не спеши.

***

Желаю мыслями в реальность тебе вернуться,

Хотя бы в этот день, один, чтоб без интернета,

Попробуй окунуться и почувствовать наслаждение,

От того, как птицы поют, от реального общения.

Ты сегодня заведи с другом разговор приятный,

А для этого свари вам кофеёчек ароматный.

Ты надолго сможешь запомнить сей день чудесный,



Обещаю с тобой произойдет много интересного.

***

Сегодня день международный – без интернета,

И я тебя с таким отличным поводом поздравляю,

Убери в квартире, нажарь себе котлет,

Испеки в духовке что-то вкусненькое к чаю.

Пригласи гостей, и вспомни, как общаться,

Конечно, для этого нужно будет очень стараться,



Но, нужно из виртуальности сбегать,И хоть изредка реальный свой мир посещать.

***

В этот праздник, что проведем без интернета,

Ты с реальными друзьями выйди, потусуй,

Или дома в тишине, с книжечкой,

Ты на диванчике спокойно полежи, порелаксуй.

Может даже удастся встретиться с счастьем,



Тебе, просто проходя мимо по улице,Я тебе желаю день хорошо провести,Не грустить и от скуки не ходить и не хмуриться.

***

Сегодня друзья по телефону шлют приветы,

Ведь мы проводим целый день без интернета,

Пусть придут к тебе сегодня гости с печеньем,

И своими разговорами поднимут настроение.



Сегодня можно сходить на долгую прогулку,Или пойти в караоке и горланить песни,Главное, чтоб тебе резко вспомнилось,Что в реальной жизни намного интереснее.

***

Пусть виртуальные друзья немного поскучают,

А ты сегодня день проведи просто супер.

Поскольку празднуем мы день без интернета,



Скорее выключай свой злосчастный компьютер.Пусть головушка твоя в такой прекрасный день,От всех этих буковок и картиночек отдохнет.Пусть в увлекательное путешествие сердце,Тебя вперед к приключениям вдруг позовет.

***

Ты посидеть в библиотеке сегодня можешь,

Или на диване книжку любимую читать,



Или просто в тишине уютной квартиры,О чем-то сокровенном, тихо, помечтать.А можешь с лучшими своими друзьями,В шумной кофешке вечерочком повстречаться,Главное чтоб без компьютера и без интернета,Смог ты клёво и весело сегодня оторваться.

***

Я тебе желаю, про интернет редко вспоминать,



Такой уж день у нас наступил сегодня,Уж лучше с друзьями винцо или чай попевать,Или в одиночестве по улицам гулять, возможно.Я понимаю, что для тебя это тяжелый день,И выходить куда-то в мороз будет лень.Тебе редко приходится от компьютера вставать,Но сколько модно вот так, в паутине пропадать?

***

Сегодня ты на реальность жизни посмотри по-другому,

Вспомни сколько друзей у тебя, сколько знакомых,

Давай, вставай из-за компьютера и жизнью наслаждайся,

Ходи гулять, читай, с любимыми людьми общайся.

В этот день замечательный я тебя поздравляю,

И про жизнь реальную вспоминать почаще желаю,

Чтоб мимо не пролетали осень, весна и лето,

Нужно почаще выныривать тебе из интернета.

***

В день такой особенный тебе желаю,

Чтоб не знал ты, что такое ненастье,

Чтоб ты свою судьбу парковала,

Исключительно возле женского счастья.

Чтоб реже в инстаграм тебе заходить,

И в ютубе ролики других людей смотреть,

Чтоб от жизни реальной, настоящей,



Тебе хотелось танцевать и песни петь.

***

Сегодня у нас день совсем необычный,

И для многих из нас какой-то непривычный,

Нужно 24 часа провести без интернета,

Может жизнь тогда раскроет нам свои секреты?

Сколько можно в компе неустанно виснуть,

Что если сегодня ты его просто не включишь,



Встретишься с родней, с друзьями,И от общения удовольствие огромное получишь!

Источник: pozdravik.ru