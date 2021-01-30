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С Днем без Интернета 2021 классные поздравления для каждого 31 января

22:00 30.01.2021 Фото: pxhere.com
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К сожалению, при всем многообразии плюсов интернета, есть один, но очень большой минус. Люди забывают о реальном мире.

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Интернет крепко и прочно вошел в наши жизни

Каждое утро миллиарды людей по всему земному шару начинают свой день с просмотра электронной почты, социальных сетей, месенджеров, новостных сайтов. Уже невозможно себе представить жизнь без всего этого. Интернет крепко и прочно вошел в наши жизни. Нет, наверное, ни единого человека в развитой стране, который бы хоть один раз в сутки не воспользовался бы интернетом для общения, работы, проведения досуга или учебы. А есть и те, кто в интернете засиживаются сутками. К сожалению, при всем многообразии плюсов интернета, есть один, но очень большой минус. Люди забывают о реальном мире. Многие из нас разучились общаться в реальной жизни, занимать себя в свободное время. Практически все сферы деятельности человека заполонил интернет. Международный день без интернета был учрежден еще 10 лет назад, тогда пользователей паутины было в десятки раз меньше, несмотря на это, люди начали задумываться о проблеме виртуальной реальности. Давайте же отвлечемся от своих гаджетов и компьютеров хоть на денек, встретимся с друзьями, родителями и просто хорошо проведем время. Дата, когда отмечается День без Интернета - последнее воскресенье января.

***

Я хочу, чтобы сегодня свой компьютер,

Тебе включить было совершенно лень,
Потому, что мир весь праздник отмечает,
Без интернета нужно провести, хотя бы день.
Можно с родителями кофе попить,
Или с друзьями на прогулку сходить,
Пусть этот день пройдет для тебя интересно,
Чтоб вспомнилось, что и реальной жизни есть место.

***

Ты представляешь свою жизнь без интернета?
Я сегодня тебе почувствовать это желаю,
И парочку важных, хороших советов,
Я тебе с поздравленьем своим отправляю.
Почитай сегодня книжку умную, полезную,
Или проведи с друзьями время в беседе интересной.
Просто на улицу выйди и свежим воздухом дыши,
А вот компьютер свой включать ты не спеши.

***

Желаю мыслями в реальность тебе вернуться,
Хотя бы в этот день, один, чтоб без интернета,
Попробуй окунуться и почувствовать наслаждение,
От того, как птицы поют, от реального общения.
Ты сегодня заведи с другом разговор приятный,
А для этого свари вам кофеёчек ароматный.
Ты надолго сможешь запомнить сей день чудесный,

Обещаю с тобой произойдет много интересного.

***

Сегодня день международный – без интернета,
И я тебя с таким отличным поводом поздравляю,
Убери в квартире, нажарь себе котлет,
Испеки в духовке что-то вкусненькое к чаю.
Пригласи гостей, и вспомни, как общаться,
Конечно, для этого нужно будет очень стараться,

Но, нужно из виртуальности сбегать,
И хоть изредка реальный свой мир посещать.

***

В этот праздник, что проведем без интернета,
Ты с реальными друзьями выйди, потусуй,
Или дома в тишине, с книжечкой,
Ты на диванчике спокойно полежи, порелаксуй.
Может даже удастся встретиться с счастьем,

Тебе, просто проходя мимо по улице,
Я тебе желаю день хорошо провести,
Не грустить и от скуки не ходить и не хмуриться.

***

Сегодня друзья по телефону шлют приветы,
Ведь мы проводим целый день без интернета,
Пусть придут к тебе сегодня гости с печеньем,
И своими разговорами поднимут настроение.

Сегодня можно сходить на долгую прогулку,
Или пойти в караоке и горланить песни,
Главное, чтоб тебе резко вспомнилось,
Что в реальной жизни намного интереснее.

***

Пусть виртуальные друзья немного поскучают,
А ты сегодня день проведи просто супер.
Поскольку празднуем мы день без интернета,

Скорее выключай свой злосчастный компьютер.
Пусть головушка твоя в такой прекрасный день,
От всех этих буковок и картиночек отдохнет.
Пусть в увлекательное путешествие сердце,
Тебя вперед к приключениям вдруг позовет.

***

Ты посидеть в библиотеке сегодня можешь,
Или на диване книжку любимую читать,

Или просто в тишине уютной квартиры,
О чем-то сокровенном, тихо, помечтать.
А можешь с лучшими своими друзьями,
В шумной кофешке вечерочком повстречаться,
Главное чтоб без компьютера и без интернета,
Смог ты клёво и весело сегодня оторваться.

***

Я тебе желаю, про интернет редко вспоминать,

Такой уж день у нас наступил сегодня,
Уж лучше с друзьями винцо или чай попевать,
Или в одиночестве по улицам гулять, возможно.
Я понимаю, что для тебя это тяжелый день,
И выходить куда-то в мороз будет лень.
Тебе редко приходится от компьютера вставать,
Но сколько модно вот так, в паутине пропадать?

***

Сегодня ты на реальность жизни посмотри по-другому,
Вспомни сколько друзей у тебя, сколько знакомых,
Давай, вставай из-за компьютера и жизнью наслаждайся,
Ходи гулять, читай, с любимыми людьми общайся.
В этот день замечательный я тебя поздравляю,
И про жизнь реальную вспоминать почаще желаю,
Чтоб мимо не пролетали осень, весна и лето,
Нужно почаще выныривать тебе из интернета.

***

В день такой особенный тебе желаю,
Чтоб не знал ты, что такое ненастье,
Чтоб ты свою судьбу парковала,
Исключительно возле женского счастья.
Чтоб реже в инстаграм тебе заходить,
И в ютубе ролики других людей смотреть,
Чтоб от жизни реальной, настоящей,

Тебе хотелось танцевать и песни петь.

***

Сегодня у нас день совсем необычный,
И для многих из нас какой-то непривычный,
Нужно 24 часа провести без интернета,
Может жизнь тогда раскроет нам свои секреты?
Сколько можно в компе неустанно виснуть,
Что если сегодня ты его просто не включишь,

Встретишься с родней, с друзьями,
И от общения удовольствие огромное получишь!

Источник: pozdravik.ru

31 января 2021 интернет поздравления с Днем без Интернета стихи
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