С Днем без Интернета 2021 классные поздравления для каждого 31 января

Каждое утро миллиарды людей по всему земному шару начинают свой день с просмотра электронной почты, социальных сетей, месенджеров, новостных сайтов. Уже невозможно себе представить жизнь без всего этого. Интернет крепко и прочно вошел в наши жизни. Нет, наверное, ни единого человека в развитой стране, который бы хоть один раз в сутки не воспользовался бы интернетом для общения, работы, проведения досуга или учебы. А есть и те, кто в интернете засиживаются сутками. К сожалению, при всем многообразии плюсов интернета, есть один, но очень большой минус. Люди забывают о реальном мире. Многие из нас разучились общаться в реальной жизни, занимать себя в свободное время. Практически все сферы деятельности человека заполонил интернет. Международный день без интернета был учрежден еще 10 лет назад, тогда пользователей паутины было в десятки раз меньше, несмотря на это, люди начали задумываться о проблеме виртуальной реальности. Давайте же отвлечемся от своих гаджетов и компьютеров хоть на денек, встретимся с друзьями, родителями и просто хорошо проведем время. Дата, когда отмечается День без Интернета - последнее воскресенье января.
***
Я хочу, чтобы сегодня свой компьютер,
Потому, что мир весь праздник отмечает,
Без интернета нужно провести, хотя бы день.
Можно с родителями кофе попить,
Или с друзьями на прогулку сходить,
Пусть этот день пройдет для тебя интересно,
Чтоб вспомнилось, что и реальной жизни есть место.
***
Ты представляешь свою жизнь без интернета?
Я сегодня тебе почувствовать это желаю,
И парочку важных, хороших советов,
Я тебе с поздравленьем своим отправляю.
Почитай сегодня книжку умную, полезную,
Или проведи с друзьями время в беседе интересной.
Просто на улицу выйди и свежим воздухом дыши,
А вот компьютер свой включать ты не спеши.
***
Желаю мыслями в реальность тебе вернуться,
Хотя бы в этот день, один, чтоб без интернета,
Попробуй окунуться и почувствовать наслаждение,
От того, как птицы поют, от реального общения.
Ты сегодня заведи с другом разговор приятный,
А для этого свари вам кофеёчек ароматный.
Ты надолго сможешь запомнить сей день чудесный,
***
Сегодня день международный – без интернета,
И я тебя с таким отличным поводом поздравляю,
Убери в квартире, нажарь себе котлет,
Испеки в духовке что-то вкусненькое к чаю.
Пригласи гостей, и вспомни, как общаться,
Конечно, для этого нужно будет очень стараться,
И хоть изредка реальный свой мир посещать.
***
В этот праздник, что проведем без интернета,
Ты с реальными друзьями выйди, потусуй,
Или дома в тишине, с книжечкой,
Ты на диванчике спокойно полежи, порелаксуй.
Может даже удастся встретиться с счастьем,
Я тебе желаю день хорошо провести,
Не грустить и от скуки не ходить и не хмуриться.
***
Сегодня друзья по телефону шлют приветы,
Ведь мы проводим целый день без интернета,
Пусть придут к тебе сегодня гости с печеньем,
И своими разговорами поднимут настроение.
Или пойти в караоке и горланить песни,
Главное, чтоб тебе резко вспомнилось,
Что в реальной жизни намного интереснее.
***
Пусть виртуальные друзья немного поскучают,
А ты сегодня день проведи просто супер.
Поскольку празднуем мы день без интернета,
Пусть головушка твоя в такой прекрасный день,
От всех этих буковок и картиночек отдохнет.
Пусть в увлекательное путешествие сердце,
Тебя вперед к приключениям вдруг позовет.
***
Ты посидеть в библиотеке сегодня можешь,
Или на диване книжку любимую читать,
О чем-то сокровенном, тихо, помечтать.
А можешь с лучшими своими друзьями,
В шумной кофешке вечерочком повстречаться,
Главное чтоб без компьютера и без интернета,
Смог ты клёво и весело сегодня оторваться.
***
Я тебе желаю, про интернет редко вспоминать,
Уж лучше с друзьями винцо или чай попевать,
Или в одиночестве по улицам гулять, возможно.
Я понимаю, что для тебя это тяжелый день,
И выходить куда-то в мороз будет лень.
Тебе редко приходится от компьютера вставать,
Но сколько модно вот так, в паутине пропадать?
***
Сегодня ты на реальность жизни посмотри по-другому,
Вспомни сколько друзей у тебя, сколько знакомых,
Давай, вставай из-за компьютера и жизнью наслаждайся,
Ходи гулять, читай, с любимыми людьми общайся.
В этот день замечательный я тебя поздравляю,
И про жизнь реальную вспоминать почаще желаю,
Чтоб мимо не пролетали осень, весна и лето,
Нужно почаще выныривать тебе из интернета.
***
В день такой особенный тебе желаю,
Чтоб не знал ты, что такое ненастье,
Чтоб ты свою судьбу парковала,
Исключительно возле женского счастья.
Чтоб реже в инстаграм тебе заходить,
И в ютубе ролики других людей смотреть,
Чтоб от жизни реальной, настоящей,
***
Сегодня у нас день совсем необычный,
И для многих из нас какой-то непривычный,
Нужно 24 часа провести без интернета,
Может жизнь тогда раскроет нам свои секреты?
Сколько можно в компе неустанно виснуть,
Что если сегодня ты его просто не включишь,
И от общения удовольствие огромное получишь!
Источник: pozdravik.ru