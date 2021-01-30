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60-летняя Юлия Тимошенко преобразилась до неузнаваемости. Сделала пластику считают поклонники

12:30 30.01.2021 Фото: bykvu.com
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"Ее пчелы покусали", "Еще несколько уколов ботокса и станет двойником Путина", "Это кто? Юля? Скоро будет похожа на гибрид Билозир и Билык..»- написали в Сети.

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Юлия Тимошенко

На днях, все только и обсуждали новое преображение Тимошенко. После парламентских каникул лидер фракции «Батькивщина» появилась в Раде не только с новой прической, но и кардинально помолодевшим лицом, которое было натянуто до такой степени, что не было заметно ни единой морщинки.

"Как изменилась. Я ее еле узнала! Разве что по голосу", "Ее пчелы покусали", "Еще несколько уколов ботокса и станет двойником Путина", "Это кто? Юля? Скоро будет похожа на гибрид Билозир и Билык..»- писали в Сети.

На следующий день Юлия Тимошенко снова потрясла своим эффектным аутфитом. На очередном заседании Верховной Рады политик предстала в стильном сером платье с кожаными вставками, которое подчеркивало ее выдающиеся формы. Дополнили образ замшевые сапоги на высоких каблуках и платформе, украшения и аккуратный макияж.

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Юлия Тимошенко в Раде

Особое внимание привлекала новая прическа - длинные волосы Тимошенко красиво уложили в локоны, начесали и закрепили сзади. Выглядело это очень эффектно! Похоже, что для новой укладки Тимошенко использует дополнительные пряди, которые придают объем и длину.

Новыми фотографиями лидера фракции «Батькивщина» поделился у себя в Facebook парламентский фотограф Ян Доброносов.

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Юлия Тимошенко в Раде

Источник: stars.clutch.net.ua

внешность лидер фракции лицо политик преображение прическа стиль украина Юлия Тимошенко
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