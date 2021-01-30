Евгений Петросян с бокалом в руке поздравил поклонников и показал маленького сынишку

Юморист рассказал о важном для него дне в календаре. Подробнее читай в нашем материале.

75-летний российский юморист Евгений Петросян решил сделать приятно своей молодой жене Татьяне Брухуновой, и поэтому поздравил в своем профиле в Instagram публику с Днем святой Татьяны, чей день памяти отмечается 25 января, и которая является покровительницей студентов. Итак, юморист написал: «Поздравляю от души с Днем студента и с Татьяниным днем всех причастных! Удачи вам и радости! Будьте здоровы!».

И при этом на фотографии юморист позировал в кафе с бокалом в руке. Вот как он выглядел в кадре:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)



Поклонники Петросяна начали ему писать комментарии: «И вашу Танечку с Именинами!», «А еще сегодня день рождения Владимира Высоцкого», «Вы прям изнутри весь светитесь! Здоровья и счастья Вам и Вашей семье!», «Спасибо, приятно. Нас Татьян очень много», «Ой, спасибо, значит и меня! Так приятно, вот вовремя я на вас подписалась», «Поздравляю от души Вашу супругу Татьяну с днём ангела. Счастья и тепла Вашей семье», «Евгений, а я вашу Татьяну поздравляю!».

А тем временем Татьяна Брухунова 25 января также напомнила про свой праздник:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

Также читай, что Евгений Петросян на Новый год показал праздничное фото, на котором позировал со своим сыном Ваганом. Обычно он показывает семейные фотографии достаточно редко, так как не желает, чтобы обсуждали его личную жизнь. Он подписал снимок с сыном: «В Новый год все подводят итоги года! А я любуюсь своим итогом года!». Отметим, что мальчик больше похож на мать, чем на отца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)





Ему поклонники стали оставлять комментарии: «Это не итог. Это только начало. Все лучшее впереди. С Наступающим», «С новым годом! Вас и вашего ангелочка, и вам крепкого здоровья».

Источник: stars.clutch.net.ua