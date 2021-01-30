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Магнитные бури 2021: Дата мощного всплеска Солнца названа. Как спастись от головной боли из-за геоудара метеопатам в ближайшие 7 дней

10:03 30.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: Pixabay.com
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С самого начала 2021 года для метеозависимых землян сложилась непростая ситуация — за январь произошли три продолжительные геомагнитные бури. «Жутко болят виски и лоб. Тошнота», - пишут читатели "Курьер. Среда. Бердск".

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Январь 2021 года заканчивается продолжительной магнитной бурей
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Магнитные бури 2021: Дата мощного всплеска Солнца названа. Как спастись от головной боли из-за геоудара метеопатам в ближайшие 7 днейМагнитные бури в феврале 2021 года: Благоприятные и опасные дни месяца для метеозависимыхЕщё 18 новостей

С самого начала 2021 года для метеозависимых землян сложилась непростая ситуация — за январь произошли три продолжительные геомагнитные бури. Сейчас заканчивается третья, её продолжительность 7 дней, до 1 февраля ожидается довольно сильный геомагнитный фон на планете, колебания магнитного поля оцениваются в 2 балла. 1 февраля ожидается мощный всплеск солнечной активности, до 4 баллов он вызовет колебания магнитного поля Земли. Это буря средней мощности.

29 января и в последующие оставшиеся дни января многие люди будут ощущать перепады настроения, нервозность, раздражительность. Следует избегать конфликтных ситуаций, чтобы не усугублять нервное психическое состояние. Постараться ни с кем не ссорится, не выяснять отношений.

Магнитная буря, накрывшая жителей планеты с 24 по 31 января, может вызвать у метеозависимых людей:

- головную боль
- сонливость
- головокружение
- рассеянность
- одышку
- боли в сердце и ускоренное сердцебиение.

Что поможет легче перенести влияние магнитной бури

- полноценный сон, не менее 8 часов сутки

- утренняя гимнастика, йога и плавание
- минимальная физическая нагрузка
- особенно необходимо избегать стрессов и неприятных, конфликтных людей.

Специалисты рекомендуют больше гулять на свежем воздухе, придерживаться здорового питания, больше пить воды. Отказаться от употребления кофе, алкоголя, курения. Быть собранным и спокойным.

Как переживают магнитную бурю наши читатели

«Жутко болят виски и лоб. Тошнота».
Ирина: «Головная боль с 7-ОО, давление умеренно до 160 на 80, в 11 часов головокружение резко, давление 240 на 117. Приняла лекарства и в 13-20 давление 130 на 70. Вот такие погодные качели, берегите себя».
«Головная боль, слабость».

геомагнитные колебания магнитные бури метеозависимые люди
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