Прокуратура: причинил ущерб застройщику 25-этажки в 10 млн рублей незаконными требованиями экс-начальник госстройнадзора Новосибирска

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении Валерия Анищенко. По версии следствия, он из личной заинтересованности необоснованно отразил в актах проверки якобы допущенные нарушения норм инсоляции.

Прокуратура - утверждено обвинительное заключение по уд в отношении Валерия Анищенко

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности

Первый заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего местного жителя.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 169 УК РФ (незаконное вмешательство в деятельность юридического лица, если это деяние совершено должностным лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в нарушение вступившего в законную силу судебного акта, причинившее крупный ущерб).

Уголовное дело возбуждено следственным органом по материалам прокурорской проверки исполнения градостроительного законодательства и об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

По версии следователей регионального следственного управления СКР, бывший начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области с 14 июля 2017 года по 26 декабря 2018 года из личной заинтересованности необоснованно отразил в актах проверки застройщика 25-этажного многоквартирного жилого дома в Кировском районе Новосибирска якобы допущенные им нарушения норм инсоляции.

К юридическому лицу были предъявлены требования о предоставлении дополнительных документов, организация привлечена к административной ответственности. Впоследствии застройщику отказано в выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов.

Решения инспекции строительного надзора были обжалованы застройщиком в суд, который признал их незаконными.

Неправомерные действия обвиняемого причинили строительной фирме ущерб на сумму более 10 млн рублей в связи с начислением штрафов за несвоевременное исполнение обязательств.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Заельцовский районный суд Новосибирска.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", дело расследовал Следственный комитет.