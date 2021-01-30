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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 30 января отмечается 8 именин по церковному календарю

07:10 30.01.2021 Фото: pxhere
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По святцам 30 января отмечается 8 именин: 7 мужских и 1 женские.

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Поздравляем с именинами!

Мужчины

Антон от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
Виктор от латинского слова victor - «победитель»
Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Антонина от греческого слова антао - «вступающая в бой», «состязающаяся в силе», «противница», «противостоящая», «достойная похвалы» или антос - «цветок»
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