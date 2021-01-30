Сегодня именины: 30 января отмечается 8 именин по церковному календарю

Мужчины
|Антон
|от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
|Виктор
|от латинского слова victor - «победитель»
|Георгий
|от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
|Егор
|русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Павел
|от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
Женщины
|Антонина
|от греческого слова антао - «вступающая в бой», «состязающаяся в силе», «противница», «противостоящая», «достойная похвалы» или антос - «цветок»