Доступность образования в Бердске оценил губернатор Травников: школ и детсадов городу хватает

Система образования региона продолжает развитие несмотря на вызовы пандемии

На 2021 год в регионе запланировано завершение строительства 11 детских садов и 4 школ. Губернатор Андрей Травников принял участие в работе коллегии министерства образования Новосибирской области 29 января.

Участники расширенного заседания коллегии министерства образования Новосибирской области подвели итоги работы ведомства в 2020 году и определили задачи на 2021 год.

«Хотел бы всех поблагодарить за работу в ушедшем, непростом 2020 году. Тяжелом для всех – руководителей, педагогов, родителей, для ребят. За то, что вы не только выстояли этот год, но и не остановились в своем развитии, в соответствии с известной трактовкой – кризис, это не только проблемы и ограничения, но и возможности. Хочу пожелать, чтобы в 2021 году все те возможности и новые наработки, которые мы вынуждены были форсировано создавать в ушедшем 2020 вы использовали по максимуму», – отметил Губернатор Андрей Травников.

Доклад об итогах работы в 2020 году и планах на 2021 год представил министр образования региона Сергей Федорчук. В 2020 году, несмотря на пандемию, Новосибирская область успешно решала задачи национального проекта «Образование».

Регион сохранил темпы строительства новых детских садов и школ. В 2020 году введено в эксплуатацию 16 детских садов на 3190 мест и 6 школ общей проектной мощностью 5200 мест. На эти цели направлены финансовые средства в объеме свыше 4,3 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета более 1,7 млрд рублей.

В 2020 г. в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа» завершено строительство 2-х школ на 1625 мест – школа по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе и корпус школы младших классов с бассейном и лабораториями для «Лицея №130 им. академика М.А. Лаврентьева». В соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда» федерального проекта «Жилье» завершено строительство 3-х школ на 3300 мест – по ул. Тюленина в Калининском районе, в р.п. Краснообск, в микрорайоне Южном Бердска. Реализации мероприятий госпрограммы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» позволила открыть школу в р.п. Маслянино на 275 мест.

На 2021 год запланировано завершение строительства ещё 11 детских садов на 1870 мест и 4 школ на 3775 мест, в том числе две в Новосибирске на 1925 мест.

Благодаря строительству новых детских садов удалось повысить показатель доступности дошкольного образования: для детей в возрасте от 3 до 7 лет – до 97,6 %; для детей от 1,5 до 3 лет – до 69,4 %. В целом показатель доступности дошкольного образования по сравнению с прошлым годом вырос на 1,3%, а в Новосибирске – на 2%; в Бердске, Оби и Кольцово – достигнута 100% доступность.

Важным направлением работы является обеспечение школьников полноценным горячим питанием. Охват горячим питанием в 2020 году по сравнению с прошлым годом увеличился и составляет 97% (в прошлом году – 96,2%). С 1 сентября 2020 года, решением президента России все обучающиеся 1-4 классов обеспечены горячим питанием.

В прошедшем году существенные изменения произошли в инфраструктуре дополнительного образования детей: достроен и полноценно заработал центр «Альтаир», завершено создание стационарного «Кванториума», начал свою деятельность мобильный «Кванториум», заработали 42 «Точки роста» и «IT-Куб».

Кроме того, в 2020 году было заменено 4 452 оконных блока в 165 учреждениях и отремонтирована кровля в 125. Из областного бюджета на эти цели выделено 243,1 млн рублей. Отремонтировано 48 фасадов, в 545 организациях проведён ремонт систем отопления, в 37 организациях – ремонт водоснабжения и в 39 организациях – ремонт канализации, электромонтажные работы выполнены в 43 образовательных организациях, в 12 организациях проведено благоустройство территорий и в 695 организациях проведены общестроительные работы. В 2020 году проведены ремонтные работы 36 спортивных объектов, в том числе в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» отремонтированы 10 спортивных залов. На эти цели было направлено 14 млн рублей. Все школы региона подключены к сети Интернет. На обеспечение трафиком и повышение пропускной способности каналов сети Интернет в 2020 году выделено более 70 млн рублей.