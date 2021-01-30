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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 января 2021 в России и мире

07:40 30.01.2021 Фото: Pixabay
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Список праздников России и мира 30 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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Венецианский карнавал 30 января

• День Деда Мороза и Снегурочки
• Всемирный день принцессы Анастасии
• День красных стрелочек, показывающих на юг

• День памяти святого Антония Великого
• Школьный день ненасилия и мира (School Day of Non-violence and Peace)
• День памяти преподобного Антония Дымского
• День памяти преподобного Антония Черноезерского
• День бегства от стресса (National Escape Day) - США
• День круассана (National Croissant Day) - США
• Венецианский карнавал (Carnevale di Venezia) - Италия
• День святого Саркиса, покровителя молодых и влюблённых - Армения
• День бессмысленных сообщений на автоответчике (National Inane Answering Message Day) - США
• День обмена семенами (National Seed Swap Day) - США
• День специалиста военно-социального управления ВС - Украина
• День «Спойте йодлем для ваших соседей» (Yodel for Your Neighbors Day) - США
• День памяти борцов за независимость (Shaheed Diwas) - Индия
• День работников таможенной службы - Азербайджан
• День образования и просвещения, Праздник трёх иерархов (Three Holy Hierarchs) - Греция
• День саудаде (Dia da Saudade) - Бразилия
• День Фреда Коремацу (Fred Korematsu Day) - США
• Фестиваль ковбойской поэзии (National Cowboy Poetry Gathering) - США
• Именины у Антона, Павла, Ивана, Виктора, Георгия, Антонины
• Антон Перезимник (Антонина - зиме половина)

Важные даты

9 г до н.э.освящение Алтаря Мира в Риме.
1722 в Москве учреждена должность обер–полицмейстера – высшая полицейская должность города.
1790 в Англии прошла испытания на открытой воде первая спасательная лодка "Ориджинал".

1801 манифест Павла I о присоединении Грузии (Картли–Кахетии) к России.
1868 в России опубликована книга Чарльза Дарвина об естественном отборе.
1894 американец Чарльз Кинг получает патент на изобретенный им пневматический перфоратор (отбойный молоток).
1923 родился Леонид Гайдай, автор популярных советских комедий.
1924 на Втором съезде Советов СССР была утверждена первая Конституция СССР.
1930 в Москве запретили колокольный звон.
1930 осуществлён запуск первого в мире радио–зонда для исследования атмосферы, изобретённого советским метеорологом Павлом Александровичем Молчановым.
1934 стратостат «Осоавиахим–1» впервые в мире достиг высоты 22 км. При спуске потерпел катастрофу и все три члена экипажа погибли.
1937 родился Борис Спасский, советский шахматист, 10–й чемпион мира.
1943 в Сталинграде капитулировала 6–я немецкая армия, условная точка перелома в Великой Отечественной войне.
1945 экипаж подводной лодки С–13 под командованием капитана 3–го ранга Александра Ивановича Маринеско потопил в районе Данцигской бухты германский пассажирский суперлайнер (используемый как военный корабль) «Вильгельм Густлофф» (от 5.3 до 9.5 тыс. погибших).
2007 вышла в продажу операционная система Windows Vista.
2009 с космодрома Плесецк с помощью ракеты–носителя «Циклон–3» запущен российский космический аппарат «Коронас–Фотон».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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