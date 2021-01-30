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Сбивают лосей и косуль на дорогах Новосибирской области. Но самый большой штраф за наезд на домашних животных

11:58 30.01.2021 Фото: pixabay.com
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Виновники произошедших в текущем году в регионе трех ДТП с участием диких животных установлены, им грозим суммарный штраф в размере 200 000 рублей. Названы особо опасные места.

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Аккуратнее в темное время суток
С начала 2021 года в Новосибирской области произошло три ДТП с участием диких животных, в результате которых погибло две особи лося и особь косули. В связи с этим региональное минприроды напоминает о штрафах за наезд на диких животных.

Самый крупный размер штрафа предусмотрен за наезд на гибрид зубра и бизона или с домашним скотом и составляет 180 тысяч. Штраф за наезд на снежного барана – 100 тысяч рублей, за наезд на лося, овцебыка или сибирского горного козла – 80 тысяч рублей, за наезд на косулю, муфлона или серну – 40 тысяч рублей. Также предусмотрены штрафы за наезд на медведя, благородного оленя, лань, сайгака и др.

Виновники произошедших в текущем году трех ДТП установлены, им грозим суммарный штраф в размере 200 тысяч рублей.

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области отмечают, что на автомобильных дорогах Новосибирской области регулярно происходят ДТП с участием крупных диких животных, из-за чего в том числе создается угроза жизни и здоровью граждан. За последние четыре года произошло 68 ДТП с участием крупных диких животных (лось, косуля).

Министерство призывает автолюбителей быть внимательными, сохранять бдительность в темное время суток и соблюдать скоростной режим в зоне действия соответствующих знаков на участках автодорог, близко прилегающих к лесным массивам. Наибольшую опасность представляют участки автодорог «Северный объезд» города Новосибирска, проходящий через особо охраняемую природную территорию заказника «Кудряшовский бор»; автодорога «Сузун-Черепаново», проходящая через заказники «Инской» и «Сузунский».

лось наезд на животное новосибирская область штраф Минприроды НСО
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От редакции

Какие животные чаще создают проблемы на дороге?

Аноним, 30 января 2021 12:01
"Но самый большой штраф за наезд на домашних животных" Что за штраф? Умолчал Курьер. Или потроллил читателя?

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