Сбивают лосей и косуль на дорогах Новосибирской области. Но самый большой штраф за наезд на домашних животных

Самый крупный размер штрафа предусмотрен за наезд на гибрид зубра и бизона или с домашним скотом и составляет 180 тысяч. Штраф за наезд на снежного барана – 100 тысяч рублей, за наезд на лося, овцебыка или сибирского горного козла – 80 тысяч рублей, за наезд на косулю, муфлона или серну – 40 тысяч рублей. Также предусмотрены штрафы за наезд на медведя, благородного оленя, лань, сайгака и др.

Виновники произошедших в текущем году трех ДТП установлены, им грозим суммарный штраф в размере 200 тысяч рублей.

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области отмечают, что на автомобильных дорогах Новосибирской области регулярно происходят ДТП с участием крупных диких животных, из-за чего в том числе создается угроза жизни и здоровью граждан. За последние четыре года произошло 68 ДТП с участием крупных диких животных (лось, косуля).

Министерство призывает автолюбителей быть внимательными, сохранять бдительность в темное время суток и соблюдать скоростной режим в зоне действия соответствующих знаков на участках автодорог, близко прилегающих к лесным массивам. Наибольшую опасность представляют участки автодорог «Северный объезд» города Новосибирска, проходящий через особо охраняемую природную территорию заказника «Кудряшовский бор»; автодорога «Сузун-Черепаново», проходящая через заказники «Инской» и «Сузунский».