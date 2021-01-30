Певица Настя Каменских посвятила покойному папе свою новую душераздирающую песню

25 января на своей странице в Instagram Настя сообщила многочисленным поклонникам печальную новость - в возрасте 81 года ушел из жизни ее папа, Алексей Иосифович Жмур.

Кадр из клипа

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, 25 января на своей странице в Instagram сообщила многочисленным поклонникам печальную новость - в возрасте 81 года ушел из жизни ее папа, Алексей Иосифович Жмур.

Знаменитость тяжело переживает потерю самого родного мужчины, попросив под трепетным прощальным видео почаще приходить к ней во снах. Так, артистка выставила трогательное совместное фото с мамой Лидией Петровной, сидя на диване и обнимаясь в уютной домашней обстановке.

Красотка призналась, что кадр был взят из ее нового клипа на песню "Почуття", который Настя готовила для фанатов как подарок ко Дню святого Валентина 14 февраля. Впрочем, из-за трагических событий в ее семье Каменских решила перенести премьеру ролика на 29 января, посвятив композицию покойному папе. Исполнительница призналась, что Алексей Иосифович с особым трепетом ждал видео, ведь в нем снялась мама Насти и его любимая жена, а сама песня повествует о родителях, выдающих счастливую дочь замуж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Это кадр со съемок видео на песню «Почуття», которое я готовила для вас и хотела сделать подарок ко Дню Влюбленных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

«Почуття» нравилась папе, он любил ее слушать и очень ждал премьеру. Нравилось, что в песне рассказывается о чувствах девушки, которая идет под венец, об эмоциях родителей, которые отдают свою дочь замуж. И мои родители чувствовали себя самыми счастливыми людьми, когда выходила замуж я. Но особенно папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама. К сожалению, Вселенная распорядилась иначе и папа не успел увидеть премьеру. Сначала я хотела все отменить, но потом поняла, что выпуск этой особенной песни - это лучший способ выразить всю мою любовь и благодарность ему.

Родители с детства учили меня, что любовь - это главное чувство на земле и их трепетные , полные любви и страсти отношения длинною в жизнь, тому лучшее подтверждение. Когда еще в сентябре мы начали подготовку к видео «Почуття», я хотела, чтобы это видео стало подарком всем, кто влюблен и любит. Всем, кто когда-либо испытывал это прекрасное чувство. Эта песня является для меня некой одой любви.

Я счастлива, что в нашей семье любовь, близость и благодарность всегда были на первом месте! И поэтому мне было так важно, чтобы песня прозвучала в канун дня всех влюбленных. Я надеюсь, что она вдохновит каждого ценить счастливые моменты с любимыми. Не упускайте время, когда можете сказать «люблю» и «спасибо» тем, кто вам действительно дорог.

29.01"

Источник: breaking.znaj.ua