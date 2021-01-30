Перелом в борьбе с коронавирусом связан с массовой вакцинацией: Сроки обозначил глава Минздрава

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в пятницу, 29 января, заявил, что февраль и март текущего года могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в стране. В этот период, по его словам, пандемия начнет отступать.
«Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами и пандемия начнет отступать», — сказал Мурашко.
В то же время он отметил, что риск заражения вирусом остается высоким, потому соблюдать все меры профилактики по-прежнему необходимо.
В России, по его словам, для массовой вакцинации на сегодняшний день выпущено уже более 4 млн доз вакцины от инфекции. Мурашко уточнил, что за последние сутки более 1 млн доз вакцин от COVID-19 стало доступно для отправки в регионы. Согласно планам властей, к концу дня в гражданский оборот планируется выпустить еще около 200 тыс. доз.