Стали известны даты выпускных экзаменов для 11-классников, которые не собираются поступать в вуз

Выпускники российских школ в этом году сдают только два экзамена, аттестация по предметам по выбору проводиться не будет.

Демонстрационные варианты экзамена появятся до 10 февраля

Государственные выпускные экзамены (ГВЭ) для выпускников 11-х классов, которые не собираются поступать в вузы, состоятся с 24 по 28 мая 2021 года, сообщается на сайте Рособрнадзора.

«Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11-х классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года. Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике — с 3 по 17 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.

Выпускники в этом году сдают только два экзамена, аттестация по предметам по выбору проводиться не будет.

Экзамен по русскому языку включает отдельные задания с кратким ответом на основе контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2021 года, по математике - отдельные задания по спецификации КИМ (базовый уровень).

В Рособрнадзоре рассказали, что демонстрационные варианты ГВЭ опубликуют до 10 февраля на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).