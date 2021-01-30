30.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Стали известны даты выпускных экзаменов для 11-классников, которые не собираются поступать в вуз

09:51 30.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Выпускники российских школ в этом году сдают только два экзамена, аттестация по предметам по выбору проводиться не будет.

% name% title
Демонстрационные варианты экзамена появятся до 10 февраля

Государственные выпускные экзамены (ГВЭ) для выпускников 11-х классов, которые не собираются поступать в вузы, состоятся с 24 по 28 мая 2021 года, сообщается на сайте Рособрнадзора.

«Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11-х классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года. Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике — с 3 по 17 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.

Выпускники в этом году сдают только два экзамена, аттестация по предметам по выбору проводиться не будет.

Экзамен по русскому языку включает отдельные задания с кратким ответом на основе контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2021 года, по математике - отдельные задания по спецификации КИМ (базовый уровень).

В Рособрнадзоре рассказали, что демонстрационные варианты ГВЭ опубликуют до 10 февраля на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

2021 выпускники гвэ даты когда Рособрнадзор
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Стоит ли идти в вуз?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Попытался сжечь жену и устроил взрыв домашний тиран под Москвой. Смотрите видео
11:18 30-01-2021
Попытался сжечь жену и устроил взрыв домашний тиран под Москвой. Смотрите видео
БердскДоступность образования в Бердске оценил губернатор Травников: школ и детсадов городу хватает
11:01 30-01-2021
Доступность образования в Бердске оценил губернатор Травников: школ и детсадов городу хватает
Когда Благовещение в 2021 году? История и важные традиции праздника
11:00 30-01-2021
Когда Благовещение в 2021 году? История и важные традиции праздника
Ваш аккаунт взломали мошенники: Чем это грозит и что делать, рассказали в МВД
10:48 30-01-2021
Ваш аккаунт взломали мошенники: Чем это грозит и что делать, рассказали в МВД
Перелом в борьбе с коронавирусом связан с массовой вакцинацией: Сроки обозначил глава Минздрава
10:31 30-01-2021
Перелом в борьбе с коронавирусом связан с массовой вакцинацией: Сроки обозначил глава Минздрава
День святого Саркиса — покровителя влюбленных в Армении отмечается 30 января. Что нужно делать в этот день?
10:30 30-01-2021
День святого Саркиса — покровителя влюбленных в Армении отмечается 30 января. Что нужно делать в этот день?
Какие станции метро Москвы закроют в день акций 31 января
10:16 30-01-2021
Какие станции метро Москвы закроют в день акций 31 января
Погибли в автокатастрофе 12 человек: Столкнулись маршрутка и грузовик DAF на трассе М-5
10:05 30-01-2021
Погибли в автокатастрофе 12 человек: Столкнулись маршрутка и грузовик DAF на трассе М-5
БердскМагнитные бури 2021: Дата мощного всплеска Солнца названа. Как спастись от головной боли из-за геоудара метеопатам в ближайшие 7 дней
10:03 30-01-2021
Магнитные бури 2021: Дата мощного всплеска Солнца названа. Как спастись от головной боли из-за геоудара метеопатам в ближайшие 7 дней
Как 30 января в День Преподобного Антония Великого защититься от темных сил? Что можно и нельзя делать сегодня
10:00 30-01-2021
Как 30 января в День Преподобного Антония Великого защититься от темных сил? Что можно и нельзя делать сегодня