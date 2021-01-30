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Индексация выплат и пособий с 1 февраля 2021: Кому и на сколько повысят, ответил ПФР

14:14 30.01.2021 Фото: Википедии
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Всего на предоставление перечисленных социальных выплат в этом году планируется направить 435 млрд рублей.

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Социальные выплаты повышаются в феврале на 4,9%

С 1 февраля увеличиваются социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России.

На 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие граждане.

Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год, сообщили в ПФР.

На 4,9% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он положен всем, кто получает ЕДВ, и предоставляется услугами либо деньгами.

Стоимость набора с февраля вырастет до 1 211,66 рубля в месяц:

лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 933,25 рубля в месяц),
путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 144,37 рубля в месяц),
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 134,04 рубля в месяц).

Помимо этого, в феврале увеличится пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер с нового месяца составит 6 424,98 рубля.

Всего на предоставление перечисленных социальных выплат в этом году планируется направить 435 млрд рублей.

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