Мэр Собянин: переболели коронавирусом более половины жителей Москвы

Резервные госпитали для пациентов с коронавирусом будут работать в Москве до следующего осенне-зимнего сезона

Больше половины жителей Москвы перенесли коронавирусную инфекцию, считает мэр столицы Сергей Собянин.

«Больше половины москвичей переболело», — сказал он в пятницу в интервью телеканалу «Россия-1».

В Москве повторное заражение коронавирусом регистрируется у 1% переболевших. «Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше одного процента», — сказал он.



Резервные госпитали для пациентов с коронавирусом будут работать в Москве до следующего осенне-зимнего сезона.

«Резервные госпитали продолжают свою работу, мы их не закрываем, они будут в “горячем резерве” всегда. Я думаю, что до осенне-зимнего периода мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали», — сказал он.

При этом, напомнил мэр, часть больниц уже переводят в плановый режим работы, поскольку потребность в них сокращается. «У нас загрузка [коронавирусных] коек достигала 14 тыс., сейчас мы ушли на отметку ниже 10 [тыс. ], в районе 9 тыс. коек одномоментно заполнено», — уточнил он.

В Москве продолжают работать резервные госпитали общей мощностью 7 тыс. коек в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», в АТЦ «Москва», на ВДНХ и в Коммунарке.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, всего в городе выявлено 925 358 случаев заражения, уже выздоровели 803 642 человека, умерли 13,3 тыс. человек.

Источник: ТАСС