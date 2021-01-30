29.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

65,1% россиян доверяют президенту Владимиру Путину

03:51 30.01.2021 Фото: Кремлин.ру
0

Показатель одобрения деятельности Президента с 18 по 24 января 2021 года составил 61,1% и находится в ранее сформировавшемся коридоре значений.

% name% title
Показатель одобрения деятельности Президента с 18 по 24 января 2021 года составил 61,1% и находится в ранее сформировавшемся коридоре значений.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

Показатель одобрения деятельности Президента с 18 по 24 января 2021 года составил 61,1% и находится в ранее сформировавшемся коридоре значений.

Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 43,1% и 36,1% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 65,1% респондентов, Михаилу Мишустину – 53,8%, Владимиру Жириновскому – 30,8%, Геннадию Зюганову – 27,4%, Сергею Миронову – 27,7% опрошенных.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» с 18 по 24 января 2021 года составил 30,6%, КПРФ – 11,9%, ЛДПР – 10,9%, «Справедливой России» – 7%.

доверие рейтинг доверия Владимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы доверяете кому из лидеров?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Куда пропала Марина Хлебникова и как сейчас выглядит суперзвезда 90-х?
05:04 30-01-2021
Куда пропала Марина Хлебникова и как сейчас выглядит суперзвезда 90-х?
16 лет свадьбы как называется
04:00 30-01-2021
16 лет свадьбы как называется
65,1% россиян доверяют президенту Владимиру Путину
03:51 30-01-2021
65,1% россиян доверяют президенту Владимиру Путину
Мэр Собянин: переболели коронавирусом более половины жителей Москвы
03:39 30-01-2021
Мэр Собянин: переболели коронавирусом более половины жителей Москвы
3 знаменитости, которым поставили диагноз «шизофрения»
03:04 30-01-2021
3 знаменитости, которым поставили диагноз «шизофрения»
Певица Настя Каменских посвятила покойному папе свою новую душераздирающую песню
02:00 30-01-2021
Певица Настя Каменских посвятила покойному папе свою новую душераздирающую песню
Disney заблокировал классические мультфильмы из-за расовых стереотипов
01:00 30-01-2021
Disney заблокировал классические мультфильмы из-за расовых стереотипов
Девочка родилась с седыми волосами. Как она выглядит сейчас, в свои 2 года?
23:20 29-01-2021
Девочка родилась с седыми волосами. Как она выглядит сейчас, в свои 2 года?
С Днем деда Мороза и Снегурочки 2021 красивые поздравления от всего сердца 30 января
22:50 29-01-2021
С Днем деда Мороза и Снегурочки 2021 красивые поздравления от всего сердца 30 января
"Дворец Путина" в Геленджике будет гостиницей, заявили строители. Смотрите видео 8
22:44 29-01-2021