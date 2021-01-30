Морозы вернулись? Похолодание обещают в Бердске на 30 января синоптики

Похожую погоду прогнозируют для Бердска и на воскресенье, 31 января. Но в начале февраля снова наступит тепло с температурными отметками выше минус 10 градусов.

В Бердск на несколько дней вернутся морозы

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, местами небольшой, ночью по востоку в отдельных районах умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, днём юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха: ночью -7, -12 °С, местами до -18 °С, похолодание, днём 7, -12 °С, местами до -18 °С.

В Бердск 30 января тоже придет похолодание. К вечеру, по прогнозу синоптиков, столбик термометра опустится ниже 20-градусной отметки. Возможен небольшой снег. Ветер слабый.

Похожую погоду прогнозируют для Бердска и на воскресенье, 31 января. Но похолодание продержится три дня, а потом снова наступит тепло с температурными отметками выше минус 10 градусов. Начало февраля порадует жителей Бердска погодой.