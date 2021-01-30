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Новых заразившихся коронавирусом за сутки на 30 января 2021 выявили в Бердске: Неутешительная статистика

11:23 30.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Число победивших инфекцию бердчан по-прежнему значительно меньше заболевших за весь период пандемии. За неделю обнаружили 53 новых случая.

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Недельный прирост заболеваемости коронавирусом растет в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Новых заразившихся коронавирусом за сутки на 30 января 2021 выявили в Бердске: Неутешительная статистикаКогда россияне смогут отказаться от масок, рассказала ПоповаЕщё 1273 новостей

По данным оперативного штаба, на 30 января 2021 года в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 229 жителей города. Из них 66 детей.

Выздоровел и выписан за все врем пандемии 1139 пациентов. За последние сутки взяли 130 анализа на коронавирусную инфекцию. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 30 января, выявили 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1244 случая заболевания коронавирусом.

Таким образом, за неделю обнаружили 53 новых заразившихся бердчан. Неделей ранее их было 37. Рост заболевания очевиден.

COVID-19 коронавирус последние сутки
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