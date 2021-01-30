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Оцепят 31 января центр Новосибирска из-за угрозы массовых беспорядков. Как будет ходить общественный транспорт?

09:18 30.01.2021 Фото: Скриншот
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Предусматривается размещение противотаранных устройств, бетонных блоков, турникетных и иных ограждающих элементов, большегрузных транспортных и специальных автомобилей.

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Новосибирцев попросили не выходить на несогласованные массовые акции

Движение транспорта ограничат в Новосибирске в воскресенье, 31 января, в целях общественной безопасности. С 11:00 до 16:00 закроют улицу Орджоникидзе — от улицы Мичурина до Красного проспекта и Депутатскую — от Серебрениковской до Красного проспекта. Также с 7:00 до 16:00 на этих участках нельзя будет припарковаться, сообщили в пресс-центре мэрии.

Кроме того, у площади Ленина планируют установить оцепление.

«Предусматривается размещение противотаранных устройств, бетонных блоков, турникетных и иных ограждающих элементов, большегрузных транспортных и специальных автомобилей», — отметили в горадминистрации.

Общественный транспорт изменит схему движения:
с 11:00 до 16:00 маршруты, проходящие по Красному проспекту от улицы Гоголя до улицы Свердлова, будут следовать по улице Советской;
с 11:00 до 16:00 маршруты, которые идут по Орджоникидзе от Красного проспекта до улицы Мичурина, будут следовать по улице Гоголя.

Также 31 января в центре Новосибирска запретят продавать алкоголь, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

23 января на незаконные акции в центре Новосибирска, по разным данным, вышло от 1500 до 3000 человек. 97 участников митинга и шествия были задержаны.

акции задержаны митинг угрозы
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От редакции

Все равно придут на акции?

Аноним, 30 января 2021 10:23
Интересно "девки пляшут",сначала запретить(не выдать по каким то причинам никомунеясным разрешение на мероприятие),а затем блоками загораживать и меры повышенной безопасности предпринимать...Где логика?Объясните умные люди.

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