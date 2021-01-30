Оцепят 31 января центр Новосибирска из-за угрозы массовых беспорядков. Как будет ходить общественный транспорт?

Новосибирцев попросили не выходить на несогласованные массовые акции

Движение транспорта ограничат в Новосибирске в воскресенье, 31 января, в целях общественной безопасности. С 11:00 до 16:00 закроют улицу Орджоникидзе — от улицы Мичурина до Красного проспекта и Депутатскую — от Серебрениковской до Красного проспекта. Также с 7:00 до 16:00 на этих участках нельзя будет припарковаться, сообщили в пресс-центре мэрии.

Кроме того, у площади Ленина планируют установить оцепление.

«Предусматривается размещение противотаранных устройств, бетонных блоков, турникетных и иных ограждающих элементов, большегрузных транспортных и специальных автомобилей», — отметили в горадминистрации.

Общественный транспорт изменит схему движения:

с 11:00 до 16:00 маршруты, проходящие по Красному проспекту от улицы Гоголя до улицы Свердлова, будут следовать по улице Советской;

с 11:00 до 16:00 маршруты, которые идут по Орджоникидзе от Красного проспекта до улицы Мичурина, будут следовать по улице Гоголя.

Также 31 января в центре Новосибирска запретят продавать алкоголь, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

23 января на незаконные акции в центре Новосибирска, по разным данным, вышло от 1500 до 3000 человек. 97 участников митинга и шествия были задержаны.