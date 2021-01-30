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Как получить золотую медаль в школе? Рособрнадзор рассказал

16:20 30.01.2021 Фото: pixabay
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Золотая медаль сегодня дает выпускнику лишь дополнительные баллы к общей сумме тех, которые он получил по результатам вступительных испытаний либо ЕГЭ.

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Помимо объективных преимуществ при поступлении—золотая медаль остается приятным воспоминанием о школе

Из приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении»» следует, что школьники, получившие красные аттестаты за 11-й класс, должны сдавать ЕГЭ успешно с первого раза.

Отличники должны набрать не меньше 70-ти баллов по профильной математике и по русскому языку или иметь пятерку по базовой математике. Если речь идет об аттестации по форме ГВЭ (школьники с ограниченными физическими возможностями, те, кто находится в специальных учреждениях закрытого типа или в колониях) тоже должны иметь пятерки по всем обязательным дисциплинам.

Какие медали выдают российским школьникам?

Условия получения золотых медалей в 2021 году одинаковые для всех выпускников российских школ. Между тем, в некоторых регионах нашей страны предусмотрены особые поощрения, причем не только для отличников, но и для хорошистов.

В Магаданской и Томской областях школьникам до сих пор выдают, к примеру, серебряные медали. Главное условие получения такой медали в 2021 году — в аттестате 11-классника должно быть не больше двух четверок.

В Санкт-Петербурге и Москве существует аналог золотой медали федерального уровня. Ее выдают ученику, который отличился по одному из следующих критериев:

  • выпускник стал лидером или призером Всероссийской олимпиады школьников;
  • выпускник сдал на 100 баллов хотя бы одну дисциплину ЕГЭ;
  • выпускник получил суммарно свыше 220 баллов по любым трем предметам ЕГЭ (74 балла – по каждой дисциплине).

Как получить золотую медаль в школе в 2021 году: есть ли новый закон

«За особые успехи в учении» — так звучит сегодня официальное название золотой медали. Какие-либо новые законы в России не появлялись, а потому условия ее получения в текущем году остаются прежними, сообщили в Рособрнадзоре. Минобрнауки РФ утвердило порядок еще в 2014-м.

Законом предусмотрено, что золотые медали должны получать выпускники с красными аттестатами, то есть если в документе фигурируют пятерки по всем дисциплинам за 10-й и 11-й класс. Аттестация на ЕГЭ должна быть при этом «отличной» (не меньше чем на 70 баллов за каждый предмет, являющийся обязательным).

Преимущества выпускников с золотыми медалями

Благодаря наличию золотых медалей у выпускников российских школ была ранее возможность рассчитывать на поступление в любой вуз своей страны в случае сдачи на «отлично» первого вступительного теста. Однако, привилегии с течением времени сокращались, а в 2009-м их отменили в принципе.

Золотая медаль сегодня дает выпускнику лишь дополнительные баллы к общей сумме тех, которые он получил по результатам вступительных испытаний либо ЕГЭ. Знак отличия нередко дает также преимущество при зачислениях в вузы, если медалист набрал равную численность баллов на ЕГЭ с остальными абитуриентами.

Важный момент! В России есть негосударственные вузы, которые, как и ранее, охотно зачисляют медалистов без их участия во вступительных экзаменах.

Источник: Пронедра

вуз егэ золотые медали Минобразования
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