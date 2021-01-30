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Какие станции метро Москвы закроют в день акций 31 января

10:16 30.01.2021 Фото: pixabay.com
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Кроме того, в воскресенье в центре столицы ограничат передвижение пешеходов. Отмечается, что за призывы и участия в несанкционированных акциях грозит наказание вплоть до уголовной ответственности.

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Причиной закрытия нескольких станций метро, являются несогласованные акции протеста

В Москве в связи с призывами к несогласованным акциям 31 января будут закрыты семь станций метрополитена. Соответствующую информацию распространил столичный главк МВД.

С восьми часов утра на вход и выход закроют станции Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост Лубянка и Китай-город.
Ограничения будут действовать вплоть до особого распоряжения полиции.

Кроме того, в воскресенье в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов.
Отмечается, что за призывы и участия в несанкционированных акциях гражданам может грозить наказание вплоть до уголовной ответственности.

Генпрокуратура заявила, что провокационные и насильственные действия участников могут квалифицировать по статье о массовых беспорядках.

Не стоит участвовать

Взрослым и детям не стоит участвовать в несогласованной акции 31 января в Москве, поскольку это будет нарушением закона, заявила РИА Новости столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева.

"Считаю, что есть масса способов, которыми можно выразить свое отношение к тому или иному событию, но не прибегая при этом к нарушению закона", - подчеркнула омбудсмен.

Организаторы несанкционированных акций, намеченных в России на 31 января, призывают своих сторонников к агрессии в отношении правоохранителей, заявила в свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, соответствующая информация поступает в территориальные органы ведомства. Организаторы несанкционированных публичных мероприятий призывают к "агрессивному поведению в отношении сотрудников правоохранительных ведомств, обеспечивающих общественный порядок".

Несогласованные протестные акции

Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина <…> и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирске 31 января власти тоже планируют оцепить центр города.

31 января акции метро москва протесты Ирина Волк Татьяна Потяева
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