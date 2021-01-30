Погибли в автокатастрофе 12 человек: Столкнулись маршрутка и грузовик DAF на трассе М-5

По предварительной информации, прицеп грузовика занесло. Он столкнулся с «Нивой» и микроавтобусом. Пострадали 24 человека.

Ситроен после аварии

Число жертв автокатастрофе под Самарой выросло до 12, дело будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета (СК), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК Александра Бастрыкина в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), передано в Главное следственное управление СК России", - сказала Петренко в пятницу.

На текущий момент, по ее словам, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек, и ещё 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, 5 из которых находятся в реанимации.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что количество умерших в аварии увеличилось до 11 человек. На месте ДПТ погибли 10 человек (4 женщины и 6 мужчин), и один скончался в больнице.

Вот что рассказал глава региона об этом ДТП.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Азаров (@azarov.life)

По словам Дмитрия Азарова, пострадавшие и погибшие — жители Ульяновской и Самарской областей.

В Сызранскую ЦРБ доставили 24 пострадавших, из них один несовершеннолетний.

— Трое сейчас на операционном столе, остальным врачи также оказывают всю необходимую медпомощь, — уточнил губернатор.

ДТП произошло 29 января в 19:20 на 873-м километре федеральной трассы М-5. Столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус.