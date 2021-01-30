Погибли в автокатастрофе 12 человек: Столкнулись маршрутка и грузовик DAF на трассе М-5

Число жертв автокатастрофе под Самарой выросло до 12, дело будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета (СК), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"По поручению председателя СК Александра Бастрыкина в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), передано в Главное следственное управление СК России", - сказала Петренко в пятницу.
На текущий момент, по ее словам, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек, и ещё 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, 5 из которых находятся в реанимации.
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что количество умерших в аварии увеличилось до 11 человек. На месте ДПТ погибли 10 человек (4 женщины и 6 мужчин), и один скончался в больнице.
Вот что рассказал глава региона об этом ДТП.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По словам Дмитрия Азарова, пострадавшие и погибшие — жители Ульяновской и Самарской областей.
В Сызранскую ЦРБ доставили 24 пострадавших, из них один несовершеннолетний.
— Трое сейчас на операционном столе, остальным врачи также оказывают всю необходимую медпомощь, — уточнил губернатор.
ДТП произошло 29 января в 19:20 на 873-м километре федеральной трассы М-5. Столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус.
В полиции сообщили, что удалось установить личности водителей грузового автомобиль DAF и пассажирского микроавтобуса «Ситроен». За рулем грузовика был мужчина 1989 года рождения, а «Ситроеном» управлял водитель 1983 года рождения.
— По предварительной информации, прицеп грузовика занесло. Он столкнулся с «Нивой» и микроавтобусом, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.