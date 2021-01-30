Попытался сжечь жену и устроил взрыв домашний тиран под Москвой. Смотрите видео

Житель дома на улице Дмитриева в подмосковной Балашихе рассказал подробности конфликта, в ходе которого мужчина попытался сжечь заживо супругу. По словам мужчины, жильцы квартиры на седьмом этаже не единожды привлекали к себе внимание громкими ссорами.
"Еженедельно конфликты. Я так понимаю, они выпивают крепко и начинают ссориться. Причин не знаю, но знаете как говорят - муж и жена одна сатана. Бывало бил. Свидетелем лично не был, но последствия видел - она ходила в ссадинах, синяках. Был момент, когда мне пришлось вызывать наряд полиции, после этого его жена даже время ездила в травмпункт, снимала побои", - рассказал РЕН ТВ мужчина.
По словам собеседника, тогда соседа забрали, но уже через день отпустили. Он добавил, что сначала не придал особого значения хлопку, который прогремел в квартире.
"Они ругались сначала, услышал хлопок громкий. Подумал, что он шифоньер уронил или сам упал, поэтому не придал этому значения. Это происходит еженедельно, поэтому неудивительно", - отметил житель дома.
Ранее РЕН ТВ стало известно, что 43-летний Александр А. облил супругу бензином из канистры и попытался сжечь жену. Однако раздался хлопок, и поджигатель пострадал вместе с супругой.
Мужчина и 46-летняя Лариса А. находятся в больнице с серьезными ожогами.
"В ходе семейного конфликта между супружеской парой мужчина 1977 года рождения причинил телесные повреждения своей супруге, облив ее горючей жидкостью, после чего поджег ее", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.