30.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Попытался сжечь жену и устроил взрыв домашний тиран под Москвой. Смотрите видео

11:18 30.01.2021 Фото: pixabay.com
0

43-летний Александр и 46-летняя Лариса находятся в больнице с серьезными ожогами. Как выяснилось муж постоянно избивал супругу.

% name% title
Сложно представить, как такая мысль может прийти в голову

Житель дома на улице Дмитриева в подмосковной Балашихе рассказал подробности конфликта, в ходе которого мужчина попытался сжечь заживо супругу. По словам мужчины, жильцы квартиры на седьмом этаже не единожды привлекали к себе внимание громкими ссорами.

"Еженедельно конфликты. Я так понимаю, они выпивают крепко и начинают ссориться. Причин не знаю, но знаете как говорят - муж и жена одна сатана. Бывало бил. Свидетелем лично не был, но последствия видел - она ходила в ссадинах, синяках. Был момент, когда мне пришлось вызывать наряд полиции, после этого его жена даже время ездила в травмпункт, снимала побои", - рассказал РЕН ТВ мужчина.

По словам собеседника, тогда соседа забрали, но уже через день отпустили. Он добавил, что сначала не придал особого значения хлопку, который прогремел в квартире.

"Они ругались сначала, услышал хлопок громкий. Подумал, что он шифоньер уронил или сам упал, поэтому не придал этому значения. Это происходит еженедельно, поэтому неудивительно", - отметил житель дома.

Ранее РЕН ТВ стало известно, что 43-летний Александр А. облил супругу бензином из канистры и попытался сжечь жену. Однако раздался хлопок, и поджигатель пострадал вместе с супругой.

Мужчина и 46-летняя Лариса А. находятся в больнице с серьезными ожогами.

"В ходе семейного конфликта между супружеской парой мужчина 1977 года рождения причинил телесные повреждения своей супруге, облив ее горючей жидкостью, после чего поджег ее", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

бытовуха конфликт поджог ссора хлопок
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как помочь женщинам в такой ситуации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мишустин ужаснулся: "Обшарпанные, прости Господи". Премьер побывал в больнице
13:10 30-01-2021
Мишустин ужаснулся:
12 комнатных цветов, привлекающих удачу, счастье и богатство в дом
13:00 30-01-2021
12 комнатных цветов, привлекающих удачу, счастье и богатство в дом
Когда снимут "коронавирусные" ограничения в Москве, объявил мэр Собянин
12:56 30-01-2021
Когда снимут
Законно ли требовать деньги за прививку от коронавируса: Остерегайтесь мошенников 1
12:46 30-01-2021
Законно ли требовать деньги за прививку от коронавируса: Остерегайтесь мошенников
60-летняя Юлия Тимошенко преобразилась до неузнаваемости. Сделала пластику считают поклонники
12:30 30-01-2021
60-летняя Юлия Тимошенко преобразилась до неузнаваемости. Сделала пластику считают поклонники
Смяло микроавтобус: Hyundai Starex и седан Toyota Carina столкнулись на трассе в Новосибирской области
12:25 30-01-2021
Смяло микроавтобус: Hyundai Starex и седан Toyota Carina столкнулись на трассе в Новосибирской области
Суд арестовал брата Алексея Навального Олега и Любовь Соболь за угрозу массового заражения 2
12:10 30-01-2021
Суд арестовал брата Алексея Навального Олега и Любовь Соболь за угрозу массового заражения
Когда сажать помидоры на рассаду в 2021 году, а так же перцы и баклажаны
12:00 30-01-2021
Когда сажать помидоры на рассаду в 2021 году, а так же перцы и баклажаны
Сбивают лосей и косуль на дорогах Новосибирской области. Но самый большой штраф за наезд на домашних животных 1
11:58 30-01-2021
Сбивают лосей и косуль на дорогах Новосибирской области. Но самый большой штраф за наезд на домашних животных
МВД предупреждает: акции 31 января незаконны в Новосибирской области и грозят наказанием 3
11:44 30-01-2021
МВД предупреждает: акции 31 января незаконны в Новосибирской области и грозят наказанием