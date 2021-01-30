Попытался сжечь жену и устроил взрыв домашний тиран под Москвой. Смотрите видео

Сложно представить, как такая мысль может прийти в голову

Житель дома на улице Дмитриева в подмосковной Балашихе рассказал подробности конфликта, в ходе которого мужчина попытался сжечь заживо супругу. По словам мужчины, жильцы квартиры на седьмом этаже не единожды привлекали к себе внимание громкими ссорами.

"Еженедельно конфликты. Я так понимаю, они выпивают крепко и начинают ссориться. Причин не знаю, но знаете как говорят - муж и жена одна сатана. Бывало бил. Свидетелем лично не был, но последствия видел - она ходила в ссадинах, синяках. Был момент, когда мне пришлось вызывать наряд полиции, после этого его жена даже время ездила в травмпункт, снимала побои", - рассказал РЕН ТВ мужчина.

По словам собеседника, тогда соседа забрали, но уже через день отпустили. Он добавил, что сначала не придал особого значения хлопку, который прогремел в квартире.

"Они ругались сначала, услышал хлопок громкий. Подумал, что он шифоньер уронил или сам упал, поэтому не придал этому значения. Это происходит еженедельно, поэтому неудивительно", - отметил житель дома.