МВД предупреждает: акции 31 января незаконны в Новосибирской области и грозят наказанием

Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка, заявили в региональном главке полиции.

Полиция будет принимать все меры, чтобы держать ситуацию под контролем

В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Об этом сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в субботу, накануне запланированных на 3 января несанкционированных митингов в Новосибирске.

-Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка, - констатировали в полицейском ведомстве.

Правонарушители будут привлечены к административной ответственности статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Санкция статьи предусматривает минимальное наказание в виде наложения штрафа от 20 до 30 тысяч рублей.

Также сотрудниками полиции проводятся профилактические беседы с несовершеннолетними об ответственности за данный вид административного правонарушения. Полиция обращается к родителям с просьбой не допустить пребывания детей на несанкционированных массовых мероприятиях. Быть бдительными, проявить родительскую ответственность, позаботиться о безопасности своих детей.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", центр Новосибирска в воскресенье планируют перекрыть с применением спецтехники. Кроме того, на несколько часов 31 января в столице Сибири запретили продажу алкоголя.