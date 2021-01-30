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МВД предупреждает: акции 31 января незаконны в Новосибирской области и грозят наказанием

11:44 30.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка, заявили в региональном главке полиции.

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Полиция будет принимать все меры, чтобы держать ситуацию под контролем

В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Об этом сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в субботу, накануне запланированных на 3 января несанкционированных митингов в Новосибирске.

-Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка, - констатировали в полицейском ведомстве.

Правонарушители будут привлечены к административной ответственности статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Санкция статьи предусматривает минимальное наказание в виде наложения штрафа от 20 до 30 тысяч рублей.

Также сотрудниками полиции проводятся профилактические беседы с несовершеннолетними об ответственности за данный вид административного правонарушения. Полиция обращается к родителям с просьбой  не допустить пребывания детей на несанкционированных массовых мероприятиях. Быть бдительными, проявить родительскую ответственность, позаботиться о безопасности своих детей.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", центр Новосибирска в воскресенье планируют перекрыть с применением спецтехники. Кроме того, на несколько часов 31 января в столице Сибири запретили продажу алкоголя.

31 января митинги предупреждение протесты Алексей Навальный ГУ МВД по НСО
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От редакции

Как относитесь к протесту?

Аноним, 30 января 2021 12:03
Положительно относимся!
Аноним, 30 января 2021 12:25
НВР:
никак не отношусь у меня просто вопрос почему кто попало управляет москвой?
вот если бы собянин на конкурсе победил... а так.
Аноним, 30 января 2021 12:41
НВР:
нормально,люди имеют право

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