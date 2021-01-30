Суд признал мошенницами модель и ее подругу по делу Никаса Сафронова

По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала. Вместо этого она пригрозила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном телеканале, и потребовала за молчание полмиллиона рублей.

Никас Сафронов

Таганский суд столицы признал модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову виновными по делу о мошенничестве. Потерпевшим выступил художник Никас Сафронов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Приговором Таганского районного суда Рудницкая Марина Александровна и Морозова Татьяна Васильевна признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")", – сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.

Она добавила, что суд осудил Рудницкую на 1 год и 7 месяцев лишения свободы, Морозову – на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По словам Гиринчук, учитывая время содержания Рудницкой под стражей в период с 31 декабря 2019 года по 29 января 2021 года, назначенное ей наказание суд посчитал отбытым, и ее освободили в зале суда. Наказание Морозовой признано условным с испытательным сроком на полтора года.

По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала. Вместо этого она пригрозила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном телеканале, и потребовала за молчание полмиллиона рублей. Посредником выступала ее подруга. Мошенниц задержали с поличным. Изначально следствие инкриминировало им вымогательство, затем статью переквалифицировали на мошенничество в крупном размере.