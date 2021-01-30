Когда выпускники 11-х классов будут сдавать экзамены в 2021 году: Даты назвали в Минпросвещения

Все сроки увязаны с графиком приёмной кампании в вузах, чтобы те, кто будет сдавать ЕГЭ в этом году, имели возможность подать документы в выбранные учебные заведения.

В этом году все достижения школьников будут собраны в электронное портфолио, которое может помочь дополнительными баллами при поступлении

Основной период итоговой аттестации в 11 классах пройдёт с 31 мая по 2 июля 2021 года, дополнительный — с 12 по 17 июля. ЕГЭ в этом году пишут только те старшеклассники, кто планирует продолжить образование в вузе. Все остальные сдают государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому и математике, которые состоятся с 24 по 28 мая 2021 года, сообщается на сайте Рособрнадзора 29 января.

Какие ещё изменения планируются в процедуре и сроках проведения испытаний и как получить дополнительные баллы на экзамене, разбиралась «Парламентская газета».

Определиться с выбором нужно быстро

В 2021 году останутся в силе некоторые изменения, введённые в программу итоговой аттестации в условиях пандемии. Так, итоговое сочинение для одиннадцатиклассников перенесли с декабря на вторую декаду апреля.

Как и в прошлом году, Государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ будет обязательной не для всех. Она пройдёт с 31 мая по 2 июля. Тем, кто не сможет написать ЕГЭ по уважительной причине, дадут дополнительный период для экзамена с 12 по 17 июля. «Все сроки увязаны с графиком приёмной кампании в вузах, чтобы те, кто будет сдавать ЕГЭ в этом году, имели возможность подать документы в выбранные учебные заведения», — отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на брифинге в Правительстве. Досрочная сдача ЕГЭ, обращают внимание в ведомстве, проводится не будет.

У выпускников этого года появится возможность выбора: сдавать государственный выпускной экзамен или ЕГЭ. Решение о форме экзамена они принимают в зависимости от своих планов, но определиться нужно до 1 февраля. В этот день заканчивается приём заявлений на участие в ЕГЭ-2021. Выпускники этого года подают заявление на сдачу ЕГЭ в школе. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ — такие пункты определяют региональные департаменты образования. Как уточнили в Рособрнадзоре, заявления на участие в ЕГЭ надо подавать лично, предоставив документ, удостоверяющий личность заявителя. В заявлении необходимо перечислить предметы, которые участник планирует сдавать. При этом можно указать любое количество предметов.

Кого освободят от ЕГЭ

Если старшеклассник решил в этом году не поступать в вуз, он может сдавать Государственный выпускной экзамен. Для получения аттестата о среднем общем образовании нужно пройти испытание по двум обязательным предметам — русскому языку и математике, аттестация по предметам по выбору в этом году проводиться не будет. По данным Рособрнадзора, ГВЭ для выпускников 11-х классов запланированы с 24 по 28 мая 2021 года. Также в расписании предусмотрен дополнительный период ГВЭ — с 3 по 17 сентября 2021 года.

Как пояснила «Парламентской газете» замглавы Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова, ГВЭ значительно отличается от Единого экзамена форматом и особенностями проведения. «Это форма контрольной работы, которая проводится в школе. Государственный выпускной экзамен может проводиться в формате письменного и устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий и билетов», — сказала она. Например, на ГВЭ по русскому языку выпускнику предложат написать сочинение или изложение с творческим заданием. Сделать выбор он сможет непосредственно в день экзамена, ознакомившись с темами сочинения и материалом для изложения. Таким образом, выпускники сами определяют, что им удобнее сдавать.

Юношам и девушкам, которые намерены продолжить образование в вузе, для получения аттестата необходимо сдать один обязательный предмет в форме ЕГЭ — русский язык. На сайте Рособрнадзора обращают внимание, что ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводить не будут. «ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору выпускники выбирают по необходимости для предоставления результатов ЕГЭ при приёме в вуз», — пояснили в надзорном ведомстве.

Выбирать предметы для сдачи Рособрнадзор советует с учётом того, какие предметы университет будет засчитывать вуз в качестве вступительных испытаний. Поэтому перед подачей заявления старшеклассникам нужно свериться с информацией на сайтах выбранных учебных заведений. Обучающиеся и выпускники колледжей в этом году сдадут либо ЕГЭ, либо пройдут вступительные испытания, проводимые вузом, самостоятельно. Предоставить заявление на участие в ЕГЭ с перечнем предметом выпускники колледжей также обязаны до 1 февраля.

Какие льготы дают олимпиады и «цифровое» портфолио

В заданиях по ЕГЭ никаких изменений в этом году не будет, заверили в Минпросвещения. А вот дополнительные возможности для поступления в вузы наоборот появятся. Министерство науки и высшего образования утвердило перечень олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год. В документ вошли 83 олимпиады по 283 дисциплинам. В зависимости от уровня победители получают право на зачисление без вступительных испытаний или получают сто дополнительных баллов ЕГЭ по предмету. При этом олимпиада — не замена ЕГЭ, уточнила Лариса Тутова. «Чтобы получить льготу для поступления в вуз, абитуриенту необходимо подтвердить результат по ЕГЭ, получив не менее 75 баллов по профильному предмету», — сообщила парламентарий.

Она посоветовала выпускникам не зацикливаться на подготовке ЕГЭ, а активно участвовать в олимпиадах и конкурсах, что не только увеличивает шанс на поступление, но и позволяет расширить кругозор и получить новые навыки.

Тем более что в этом году все достижения школьников будут собраны в электронное портфолио. «В пару кликов каждый ученик может сформировать свой «портфель успехов» и предоставить его в вуз», — рассказал о нововведении глава Минпросвещения в интервью «Российской газете». Таким образом, выпускники 11 классов смогут представить в приёмную комиссию свой «цифровой след» и получить право на дополнительные баллы при поступлении.