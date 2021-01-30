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За призывы к незаконным акциям представителей 4 соцсетей вызвали в Роскомнадзор

18:23 30.01.2021 Фото: pixabay.com
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В преддверии несанкционированных акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили об ответственности по уголовной статье о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).

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Соцсетям хотят разъяснить ответственность за неудаление призывов к участию в протестах
Представителей социальных сетей Tik-Tok, Facebook, Telegram и "ВКонтакте" вызвали в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях, об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
"Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях", - говорится в сообщении.
В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавируса. В преддверии несанкционированных акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили об ответственности по уголовной статье о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).
Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
митинги не удалили призывы протесты соцсети Алексей Навальный Tik-Tok Facebook Telegram "Вконтакте" Роскомнадзор
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