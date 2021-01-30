Суд арестовал брата Алексея Навального Олега и Любовь Соболь за угрозу массового заражения

Фигурантам вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил. Как считают следователи, из-за призывов к митингам граждане пришли на несогласованную акцию 23 января.

Олег Навальный арестован Тверской суд Москвы отправил под домашний арест брата Алексея Навального Олега и юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Любовь Соболь по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм.

Кроме того, за призывы к несанкционированному митингу в условиях пандемии коронавируса под домашним арестом также оказались координатор московского штаба Навального Олег Степанов, участница Pussy Riot Мария Алехина и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.

Указанная мера пресечения будет действовать до 23 марта. Пятерым соратникам Навального будет запрещено покидать квартиру, общаться с кем-либо, кроме адвоката и близких родственников, пользоваться почтой, интернетом и телефоном (кроме вызова экстренных служб).

Фигурантам вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил. Как считают следователи, из-за призывов к митингам граждане — в том числе те, кому предписывалось быть на самоизоляции — пришли на несогласованную акцию 23 января, создав угрозу массового заражения. Максимальная санкция по этой статье составляет два года лишения свободы.

В среду Тверской суд Москвы, в ведении которого находятся места проведения митинга, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и/или выемки в жилище.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. Как говорится на сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой, предварительно сообщалось о задержании более тысячи человек. Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.