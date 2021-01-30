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Суд арестовал брата Алексея Навального Олега и Любовь Соболь за угрозу массового заражения

12:10 30.01.2021 Фото: Команда Навального/телеграм
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Фигурантам вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил. Как считают следователи, из-за призывов к митингам граждане пришли на несогласованную акцию 23 января.

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Олег Навальный арестован
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест брата Алексея Навального Олега и юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Любовь Соболь по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм.
Кроме того, за призывы к несанкционированному митингу в условиях пандемии коронавируса под домашним арестом также оказались координатор московского штаба Навального Олег Степанов, участница Pussy Riot Мария Алехина и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.
Указанная мера пресечения будет действовать до 23 марта. Пятерым соратникам Навального будет запрещено покидать квартиру, общаться с кем-либо, кроме адвоката и близких родственников, пользоваться почтой, интернетом и телефоном (кроме вызова экстренных служб).
Фигурантам вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил. Как считают следователи, из-за призывов к митингам граждане — в том числе те, кому предписывалось быть на самоизоляции — пришли на несогласованную акцию 23 января, создав угрозу массового заражения. Максимальная санкция по этой статье составляет два года лишения свободы.
В среду Тверской суд Москвы, в ведении которого находятся места проведения митинга, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и/или выемки в жилище.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. Как говорится на сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой, предварительно сообщалось о задержании более тысячи человек. Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина <…> и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
Источник: РИА Новости
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От редакции

Помогут ли посадки остановить протесты?

Аноним, 30 января 2021 12:15
НВР:
Нет, не помогут. Практика показала эффективность безлидерского протеста.
Аноним, 30 января 2021 12:27
Вот увидите, после арестов оппозиционеров, народ начнет выздоравливать от коронавируса.
Эпидемиологическая обстановка улучшится и власти разрешат патриотические митинги на Красной Площади в поддержку Путина с Дворцом.
ЛДПР уже прогнулась (Калашников) и предложила напечатать на 5-тысячных купюрах портрет Путина.

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