Наградил мэра Бердска за заслуги перед образованием и многолетний труд губернатор Травников

Благодаря строительству новых детсадов в Бердске удалось повысить показатель доступности дошкольного образования: для детей в возрасте от 3 до 7 лет - до 97,6 %; для детей от 1,5 до 3 лет – до 69,4 %.

Губернатор Новосибирской области наградил Евгения Шестернина почетной грамотой

На расширенном заседании коллегии министерства образования Новосибирской области подвели итоги работы ведомства в 2020 году и определили задачи на 2021 год. В рамках заседания глава региона Андрей Травников наградил мэра Бердска почетной грамотой за заслуги в развитии образования в Новосибирской области и многолетний добросовестный труд.

В 2019 году в Бердске был открыт новый детский сад в микрорайоне Южном. И уже 2020 году рядом с детским садом была открыта новая школа, напомнили в пресс-центре мэрии Бердска.

Как отметили в докладе министерства образования: благодаря строительству новых детских садов удалось повысить показатель доступности дошкольного образования: для детей в возрасте от 3 до 7 лет – до 97,6 %; для детей от 1,5 до 3 лет – до 69,4 %.

В целом показатель доступности дошкольного образования по сравнению с прошлым годом вырос на 1,3%, а в Новосибирске – на 2%; в Бердске,– достигнута 100% доступность, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".