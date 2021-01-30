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Наградил мэра Бердска за заслуги перед образованием и многолетний труд губернатор Травников

13:49 30.01.2021 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Благодаря строительству новых детсадов в Бердске удалось повысить показатель доступности дошкольного образования: для детей в возрасте от 3 до 7 лет - до 97,6 %; для детей от 1,5 до 3 лет – до 69,4 %.

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Губернатор Новосибирской области наградил Евгения Шестернина почетной грамотой

На расширенном заседании коллегии министерства образования Новосибирской области подвели итоги работы ведомства в 2020 году и определили задачи на 2021 год. В рамках заседания глава региона Андрей Травников наградил мэра Бердска почетной грамотой за заслуги в развитии образования в Новосибирской области и многолетний добросовестный труд.

В 2019 году в Бердске был открыт новый детский сад в микрорайоне Южном. И уже 2020 году рядом с детским садом была открыта новая школа, напомнили в пресс-центре мэрии Бердска.

Как отметили в докладе министерства образования: благодаря строительству новых детских садов удалось повысить показатель доступности дошкольного образования: для детей в возрасте от 3 до 7 лет – до 97,6 %; для детей от 1,5 до 3 лет – до 69,4 %.

В целом показатель доступности дошкольного образования по сравнению с прошлым годом вырос на 1,3%, а в Новосибирске – на 2%; в Бердске,– достигнута 100% доступность, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

доступность наградил новая школа новый детский сад Евгений Шестернин Андрей Травников
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От редакции

Есть проблемы в бердском образовании?

ну вот видите.., 30 января 2021 13:52
не то что какой то там собянин.
на конкурс его! пусть москву возглавит! и процветут петрозаводски..
Аноним, 30 января 2021 13:59
Наградили за то что в Бердске построилась новая школа и детсад. А в чём его заслуга? Построила область по наказам избирателей депутатам законодательного собрания! Зое Родине тогда дайте грамоту, они продвигала данный вопрос!
Аноним, 30 января 2021 14:07
НВР:
Есть и много.Образования нет
Аноним, 30 января 2021 14:08
?????????
Аноним, 30 января 2021 14:13
За медицину его наградите ещё!

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