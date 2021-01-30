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Законно ли требовать деньги за прививку от коронавируса: Остерегайтесь мошенников

12:46 30.01.2021 Фото: pixabay.com
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В розничную продажу вакцина не поступает. Вакцинация может проводиться только в медучреждениях, имеющих лицензию.

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Если с вас требуют оплату за вакцину—это незаконно
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Законно ли требовать деньги за прививку от коронавируса: Остерегайтесь мошенниковПерелом в борьбе с коронавирусом связан с массовой вакцинацией: Сроки обозначил глава МинздраваЕщё 33 новостей

Вакцина от коронавируса в России не поступает в розничную продажу, любые медучреждения, где проводится вакцинация, не имеют права требовать у россиян деньги за препарат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

"В розничную продажу вакцина не поступает. Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным", — говорится в сообщении.

Вакцинация от COVID-19 может проводиться только в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работу по проведению профилактических прививок, уточнили в пресс-службе.

В России, по последним данным, вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится в 3098 медицинских организациях, 427 мобильных пунктах вакцинации, 1494 мобильными бригадами, отметили в ведомстве.

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.

 вакцина деньги коронавирус незаконно продажа Росздравнадзор Минздрав
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От редакции

Будете вакцинироваться?

Аноним, 30 января 2021 12:51
НВР: Пусть Дробинская расскажет, как и где можно застраховаться на случай отрицательной реакции на прививку - вплоть до смерти от нее. Тогда подумаем.

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