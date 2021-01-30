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Снежная лавина сошла с крыши морга на прохожих и автомобили: есть пострадавшие. Смотрите видео

14:43 30.01.2021 Фото: Кадр из видео
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Двух женщин бригада скорой помощи доставила в больницу Уфы. Механические повреждения также получил автомобиль LADA Granta. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

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Будьте бдительны, находясь вблизи крыш

Две женщины 1963 и 1991 года рождения пострадали при сходе снега с крыши морга, расположенного на улице Цветочной в Уфе. Об этом сообщает РИА Новости.

- Обеих бригада скорой помощи доставила в лечебное учреждение, после оказания помощи они отпущены домой. Механические повреждения также получил автомобиль LADA Granta. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, - уточнили в управлении гражданской защиты города.

Это сегодня не единственный случай схода снега с крыши, нанесший урон. Второй зафиксирован в другой части города, в Советском районе, где механические повреждения получил автомобиль "Toyota".

две женщины крыша сход снега Уфа
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