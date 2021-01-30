Мишустин ужаснулся: "Обшарпанные, прости Господи". Премьер побывал в больнице

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочего визита в Карелию посетил больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска. На опубликованных кадрах он придирчиво осмотрел одно из помещений и ужаснулся.

По данным РИА "Новости", Мишустин осмотрел палату кратковременного пребывания, кабинеты УЗИ и эндоскопии.

"Как вам работается здесь, девушки? Подходите к нам", - обратился Мишустин к сотрудницам.

Главврач больницы Наталья Алонцева сказала премьеру, что эти службы переедут в новый корпус в более просторные помещения.

"Да не в площади дело даже. Конечно, не хватает. Просто грустно, что стены обшарпанные, прости Господи", - сказал на это Мишустин.

Следом он пообещал сотрудникам больницы, что с вводом нового корпуса все будет "по-новому" и выразил надежду, что глава Минздрава Михаил Мурашко будет курировать лично все необходимые мероприятия, чтобы больница не просто новое помещение получила, но и все самые современные средства.